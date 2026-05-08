$!Reflexionan artistas sobre migración e interconectividad en ‘Before the Americas’

Un estudio artístico de 39 creadores afroamericanos, afrolatinos, latinos, mexicanos y caribeños de 17 países de la OEA, entre ellos la artista sinaloense Irene Clouthier Carrillo, participan en la exposición Before the Americas, en la UMGC Arts Program Gallery de la Universidad de Maryland Global Campus.

Curada por Cheryl D. Edwards, aborda la memoria ancestral, la migración y la interconectividad transnacional.

Junto con Irene Clouthier Carrillo participan las mexicanas Elizabeth Catlett y Fabiola Álvarez.

Fabiola Álvarez de Yurcisin, artista regiomontana radicada en Washigton DC , estudió arte en el Art Institute de Chicago y tiene una segunda maestría en Planeación Urbana, participa con una jaula recubierta tejida de cinta de video VHS, en la que hace alusión a la memoria y la permanecía, ya que estos casetera fueron creados para almacenar recuerdos y están hechos en plásticos que los hacen permanentes e imposibles de desechar.

Irene Clouthier Carrillo con su pieza No Human Is Illegal invita al espectador a considerar que las palabras importan y como nombramos las cosas también, La pieza invita a considerar que un humano sólo puede ser humano y no puede tener o adquirir la condición de ilegal, y que la migración es un derecho humano y quien tiene opciones, vive desde el privilegio ya que hay millones que no tienen otra opción más que migrar.

La México americana Elizabeth Cattelet después de recibir una beca en 1946 viajó a México donde trabajó en el taller de gráfica popular, de donde fue fundadora y fue la cabeza del taller de escultura de la escuela nacional de artes plásticas, participa con dos piezas.