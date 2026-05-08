$!Reflexionan artistas sobre migración e interconectividad en ‘Before the Americas’

Un estudio artístico de 39 creadores afroamericanos, afrolatinos, latinos, mexicanos y caribeños de 17 países de la OEA, entre ellos la artista sinaloense Irene Clouthier Carrillo, participan en la exposición Before the Americas, en la UMGC Arts Program Gallery de la Universidad de Maryland Global Campus.
Curada por Cheryl D. Edwards, aborda la memoria ancestral, la migración y la interconectividad transnacional.
Junto con Irene Clouthier Carrillo participan las mexicanas Elizabeth Catlett y Fabiola Álvarez.
Fabiola Álvarez de Yurcisin, artista regiomontana radicada en Washigton DC , estudió arte en el Art Institute de Chicago y tiene una segunda maestría en Planeación Urbana, participa con una jaula recubierta tejida de cinta de video VHS, en la que hace alusión a la memoria y la permanecía, ya que estos casetera fueron creados para almacenar recuerdos y están hechos en plásticos que los hacen permanentes e imposibles de desechar.
Irene Clouthier Carrillo con su pieza No Human Is Illegal invita al espectador a considerar que las palabras importan y como nombramos las cosas también, La pieza invita a considerar que un humano sólo puede ser humano y no puede tener o adquirir la condición de ilegal, y que la migración es un derecho humano y quien tiene opciones, vive desde el privilegio ya que hay millones que no tienen otra opción más que migrar.
La México americana Elizabeth Cattelet después de recibir una beca en 1946 viajó a México donde trabajó en el taller de gráfica popular, de donde fue fundadora y fue la cabeza del taller de escultura de la escuela nacional de artes plásticas, participa con dos piezas.
Además, tiene artistas de la talla de Amy Sherald quien hizo el famoso retrato de Michel Obama que se exhibe en la Galería Nacional de los Retratos del Instituto Smitsoniano en Washinton DC; Sam Guilliam, quien hizo historia en 1972 representando a los Estados Unidos en el pabellón de la bienal de Venecia siendo el primer afroamericano en ser seleccionado para esto, luego regresó en 2017 con sus bastidores colgados suspendidos como coordinas, misma acción que se le conoce en el arte por haber liberado a la pintura del bastidor convirtiendo la pintura en objetos esculturales.
También una pieza de Wilfredo Lamm de una colección privada, misma que se adquirió en la subasta de La Casa del Maquio hace unos años.
Además de piezas de gente como Michelle Talibah quien fuera miembro del grupo AfriCOBRA (comuna de malos artistas relevantes) un colectivo de artistas que definió la estética de el movimiento Black Arts Movement. Martin Pruyer quien representó a EU en la bienal de Venecia en 2019, Alma Thomas, la primera mujer afro descendiente que fue incluida en la colección de arte de la Casa Blanca y la primera mujer graduada de maestría en la Universidad Haward en Washington DC.
Before the Americas fue la primera exposición públicamente cancelada por políticas de diversidad e inclusión de la administración actual de Donald Trump y eso se volvió viral, reseñado por medios internacionales, en Estados Unidos, Francia, Alemania.
Cheryl Edwards, la curadora de la exposición, declaró a Hyperallergic que se sintió “aliviada y redimida” cuando la muestra abrió sus puertas al público: “Ya sabes, como la canción de redención de Bob Marley”, dijo.
Después de haber sido cancelada, a raíz de los ataques de Trump contra la Diversidad, la Equidad y la Inclusión, la muestra encontró otros espacios y se ha exhibido en Fairfax, Virginia, se exhibió también en la Universidad de George Mason.