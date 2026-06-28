Cultura
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Conmueven al público

Reflexionan con humor sobre paternidades ausentes en ‘Papá Conejo’

La puesta escrita y dirigida por Manolo Díaz llenó el Teatro Ángela Peralta con una propuesta que retrata las heridas que deja un padre ausente
Marisela González |
28/06/2026 12:12
28/06/2026 12:12

El Teatro Ángela Peralta registró una gran asistencia para la presentación de “Papá Conejo”, una producción del Instituto de Cultura que logró conectar con el público a través de una historia tan cercana como universal cuya temática fue la ausencia paterna.

Con dramaturgia y dirección de Manolo Díaz, la obra presentó un recorrido por las experiencias de 13 hijos quienes desde diferentes contextos familiares, emprenden la búsqueda de un padre que, aunque estuvo presente biológicamente, nunca asumió plenamente su responsabilidad afectiva y emocional.

Lejos de abordar el tema desde el drama absoluto, la puesta en escena encontró en el humor uno de sus principales aliados.

Los espectadores respondieron constantemente con risas a los diálogos cargados de expresiones muy locales, referencias regionales y situaciones cotidianas que hicieron sentir la historia profundamente cercana.

Incluso Escuinapa apareció como uno de los lugares donde algunos de los personajes buscaron al padre ausente.

Cada uno de los hijos compartió su propia versión de los hechos, revelando cómo vivió la relación con ese hombre que siempre encontraba una justificación para desaparecer y que, incapaz de recordar el nombre de cada una de sus hijas, optaba por llamarles simplemente “La nena”, un recurso que provocó carcajadas, pero que al mismo tiempo evidenció la indiferencia y el abandono emocional que marcó sus vidas.

La narrativa permitió descubrir distintas formas en que la ausencia paterna deja huellas, mostrando que no existe una sola manera de vivir el abandono, sino múltiples historias atravesadas por la necesidad de reconocimiento, afecto y pertenencia.

La propuesta escenotécnica fortaleció el discurso de la obra, ya que la escenografía, que recreó el interior de una vivienda, sirvió como punto de encuentro para las historias de los personajes, mientras que el diseño de iluminación acompañó los cambios emocionales de cada escena.

A ello se sumó el uso de voces en off interpretadas por los propios actores, recurso que aportó contexto y profundidad a diversas situaciones narrativas sin romper el ritmo de la representación.

El elenco sostuvo con solvencia una historia coral que transitó entre la comedia, la ironía y los momentos de mayor carga emocional, manteniendo la atención del público durante toda la función.

En la puesta en escena participaron Giselle Rosas, Lizbeth Carrizales, Gabs Ramírez, Grecia Olguín, Fátima Pinto, Leslie Natasha, Carmen Rivera, Rocío Dionicio, Jolette Pucheta, Laura Pestaño, Juanita Dionicio, Jebsem Jonas y Ángel Noriega, quienes dieron vida a los distintos “Conejos” bajo la dirección de Manolo Díaz.

Al concluir la función, el público reconoció el trabajo del elenco con un prolongado aplauso.

La ovación coronó una noche en la que el teatro volvió a demostrar su capacidad para provocar la risa y, al mismo tiempo, abrir espacio para la reflexión sobre temas profundamente humanos.

Como parte del cierre de la velada, los integrantes del elenco recibieron sus diplomas por haber concluido la carrera de Técnico en Arte Teatral, reconocimiento que marcó el final de una etapa de formación y el inicio de nuevos retos sobre el escenario.

  • $!Con diálogos cargados de expresiones locales, los actores mantuvieron al público entre las risas y la emotividad durante toda la función.
    Con diálogos cargados de expresiones locales, los actores mantuvieron al público entre las risas y la emotividad durante toda la función. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La escenografía, el diseño de iluminación y las voces en off reforzaron la propuesta escénica dirigida por Manolo Díaz.
    La escenografía, el diseño de iluminación y las voces en off reforzaron la propuesta escénica dirigida por Manolo Díaz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los intérpretes dieron vida a personajes marcados por distintas experiencias en torno a la figura paterna ausente.
    Los intérpretes dieron vida a personajes marcados por distintas experiencias en torno a la figura paterna ausente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La obra transitó entre la comedia y el drama para retratar las distintas formas en que la ausencia de un padre impacta a sus hijos.
    La obra transitó entre la comedia y el drama para retratar las distintas formas en que la ausencia de un padre impacta a sus hijos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cada personaje comparte, desde la ventana de su hogar, los recuerdos, ausencias y experiencias que marcaron la relación con su padre, ofreciendo distintas miradas sobre una misma realidad.
    Cada personaje comparte, desde la ventana de su hogar, los recuerdos, ausencias y experiencias que marcaron la relación con su padre, ofreciendo distintas miradas sobre una misma realidad. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La escenografía recrea el interior de una casa, espacio donde convergen los recuerdos, las emociones y los relatos de los personajes.
    La escenografía recrea el interior de una casa, espacio donde convergen los recuerdos, las emociones y los relatos de los personajes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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