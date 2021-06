Hay elementos comunes en torno a la muerte entre diferentes culturas: la tierra, las piedras, y en May us bless the I”, la pieza con la que la compañía Physical Momentum participó en el inicio del Festival Internacional de Danza José Limón, columpios como una metáfora de la misma.

Y es que, están inertes.

Esta producción con artistas de México y la India inicia con una persona en un columpio, no tiene ropa, no se mueve. A su alredor, dos hombres vestidos de negro se mueven a partir de una vibración y sonidos que emiten con su propio cuerpo.

La luz cae sobre el resto de los columpios vacíos, es una especie de contraste entre la vida y la muerte.