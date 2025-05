Reflexionan escritores sobre la identidad literaria de Mazatlán y Sinaloa

“Yo soy hijo de la revolución. Tenía amigos de la izquierda que nos prestábamos libros mutuamente y eso fue lo que me ayudó a mí a formarme como escritor y lector. Más que nada, es lo que nos hace ser lo que podemos crear y tanto te puede impulsar, como rechazar el ser sinaloense, mazatleco, de Culiacán o Mochis”, comentó Rodríguez.

“Esto no es más que una conversación, nos interesa las reflexiones que los participantes puedan hacer en torno al qué es ser escritor y vivir y escribir desde Sinaloa, en este caso desde Mazatlán”, comentó Yépiz.

“En un proceso de escritura donde me tocó tener un asesor literario, una de las primeras cosas que comentó en un borrador fue preguntar por el narcotráfico en primera instancia y en segunda el lenguaje costero, a pesar de que la obra no era propiamente desarrollada ni en Mazatlán ni siquiera en Sinaloa, por lo que me parece que desde el exterior se espera un reflejo del contexto social que se vive”, dijo Franco.

En el caso de Leonor Ramírez la situación es un tanto más compleja, pues considera que, en la actualidad, escribir desde Sinaloa trae consigo un poco de la realidad que se vive de una u otra forma.

“Para mi escribir en Mazatlán parte de tratar de conocer la realidad, lo que sea que eso signifique para cada escritor, en el camino se va develando y dando cuenta quien es. Hoy en día la violencia está y pasa por las rendijas de lo cotidiano y tiene un impacto en los escritores”.

Sin embargo, algo en lo que coincidieron los tres fue que, al escribir desde Mazatlán y Sinaloa, siempre se busca rescatar algunos de los aspectos de esta tierra rica en historia, diversidad y tradiciones.

Así mismo, señalaron que aspectos como su geografía, la vida rural, el dinamismo de lo urbano, su riqueza cultural y contradicciones sociales, se han convertido en elementos recurrentes para desarrollar obras desde esta trinchera.

A lo largo del conversatorio, Ernestina aprovechó para indagar un poco más sobre el camino que se han trazado tanto Leonor, como Aramis y Juan José, el cual los condujo a la escritura.

Cada uno mencionó distintos autores que van desde sinaloenses, hasta nacionales e internacionales, que desde temprana edad los fueron marcando para crear una formación que les permitió ir puliendo su estilo y mirada.

De esta forma, esta Mesa Conversacional vino a reforzar la importancia de construir una literatura regional sólida, honesta y con identidad, la cual busca tratar de lidiar con los estigmas que la rodean, para así nombrar el mundo desde lo propio y darle sentido a través de las palabras.

La charla entre los tres escritores mazatlecos se llevó a cabo como parte de los festejos del 50 aniversario de la creación del Instituto Sinaloense de Cultura (Isic).