Reflexionan periodistas sobre cómo informar en contextos de crisis

Con la participación de reporteros de diversos medios y público interesado en el tema, se llevó a cabo el taller periodístico “Qué hacer cuando todo arde: decisiones periodísticas tras un hecho de alto impacto”, impartido por la periodista de investigación Miriam Ramírez.

En la Galería Roberto Pérez Rubio del Museo de Arte de Mazatlán se llevó a cabo esta actividad organizada por Iniciativa Sinaloa, con el respaldo de la Embajada de Noruega en México y en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura.

El objetivo fue generar un espacio de análisis y formación para fortalecer el ejercicio periodístico en contextos complejos.

Durante la sesión, realizada la mañana del sábado, las y los asistentes reflexionaron sobre los retos que enfrenta el periodismo al cubrir hechos de alto impacto, abordando temas como la verificación de información, los criterios editoriales, la toma de decisiones en situaciones de crisis y las estrategias para ejercer el oficio con responsabilidad y seguridad.

La periodista Miriam Ramírez compartió herramientas y experiencias derivadas de su trayectoria en el periodismo de investigación, y permitió abrir un diálogo entre profesionales de la comunicación sobre la importancia de fortalecer la ética periodística y la autoprotección en contextos de riesgo, reconociendo que el ejercicio de informar implica decisiones complejas que impactan tanto en la sociedad como en la credibilidad de los medios.