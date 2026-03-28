Reflexionan sobre alianzas estratégicas con las industrias culturales en Seminario de Economía Cultural

Crear alianzas en las industrias culturales permite la sostenibilidad de los procesos creativos, con contenidos de muy alto valor, consideró Claudia Santa-Ana Zaldívar, directora de Economía Creativa de la Secretaría de Cultura federal.

Durante la conferencia “Industrias culturales, elemento clave de la responsabilidad social de las empresas” puso el ejemplo de apoyos federales como Efiartes, del INBAL, que lo rige la Ley del Impuesto sobre la Renta y permite precisamente a los contribuyentes, sean personas físicas o morales, aportar una parte del Impuesto sobre la Renta, apoyar a proyectos artísticos de alto valor, que pueden ser de producción pequeña, hasta grandes producciones en las diferentes disciplinas artísticas, como el teatro, la danza, la ópera, artes visuales, música y miles de contribuyentes han aportado de esta forma a la cultura.

Santa-Ana Zaldívar destacó la relación entre cultura y empresa y afirmó que las industrias culturales pueden convertirse en un aliado estratégico para fortalecer la responsabilidad social empresarial, al generar beneficios tanto económicos como sociales.

Entre ellos, destacó el posicionamiento de marca, la conexión con nuevos públicos, la innovación en productos y servicios, así como el fortalecimiento del entorno social donde operan las empresas.

El Instituto Sinaloense de Cultura, en coordinación con instituciones de educación superior, el sector público y el Congreso del Estado, puso en marcha el Seminario de Economía Cultural y Creativa Sinaloa 2026, que busca posicionar a la entidad como un espacio estratégico de diálogo en torno a las industrias culturales, el desarrollo socioterritorial y la economía creativa.