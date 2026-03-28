Reflexionan sobre alianzas estratégicas con las industrias culturales en Seminario de Economía Cultural

Crear alianzas en las industrias culturales permite la sostenibilidad de los procesos creativos, con contenidos de muy alto valor, consideró Claudia Santa-Ana Zaldívar, directora de Economía Creativa de la Secretaría de Cultura federal.
Durante la conferencia “Industrias culturales, elemento clave de la responsabilidad social de las empresas” puso el ejemplo de apoyos federales como Efiartes, del INBAL, que lo rige la Ley del Impuesto sobre la Renta y permite precisamente a los contribuyentes, sean personas físicas o morales, aportar una parte del Impuesto sobre la Renta, apoyar a proyectos artísticos de alto valor, que pueden ser de producción pequeña, hasta grandes producciones en las diferentes disciplinas artísticas, como el teatro, la danza, la ópera, artes visuales, música y miles de contribuyentes han aportado de esta forma a la cultura.
Santa-Ana Zaldívar destacó la relación entre cultura y empresa y afirmó que las industrias culturales pueden convertirse en un aliado estratégico para fortalecer la responsabilidad social empresarial, al generar beneficios tanto económicos como sociales.
Entre ellos, destacó el posicionamiento de marca, la conexión con nuevos públicos, la innovación en productos y servicios, así como el fortalecimiento del entorno social donde operan las empresas.
El Instituto Sinaloense de Cultura, en coordinación con instituciones de educación superior, el sector público y el Congreso del Estado, puso en marcha el Seminario de Economía Cultural y Creativa Sinaloa 2026, que busca posicionar a la entidad como un espacio estratégico de diálogo en torno a las industrias culturales, el desarrollo socioterritorial y la economía creativa.
Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Isic, encabezó ceremonia inaugural del evento, acompañado por Paola Marbella Canizales, de la Universidad Autónoma de Occidente; Érika Montoya, de la Universidad Autónoma de Sinaloa; la diputada Stephany Rea, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado; así como Mercedes Dorado, de Codesin.
Durante el arranque de las actividades que se llevarán a cabo mes con mes hasta diciembre próximo, el funcionario subrayó la relevancia de la colaboración interinstitucional como eje articulador de esta iniciativa, la cual surge en un contexto nacional marcado por la creación de la Dirección de Economía Creativa en la Secretaría de Cultura federal y por la consolidación de redes entre titulares de cultura en el país, lo que abre nuevas rutas de fortalecimiento para las políticas culturales en Sinaloa.
El seminario operará como una plataforma de articulación entre distintos niveles de gobierno, academia y agentes culturales, con el objetivo de generar insumos técnicos que contribuyan a la toma de decisiones públicas y al fortalecimiento de la agenda cultural estatal.
Como parte de sus objetivos estratégicos, se plantea propiciar el diálogo en torno a la nueva arquitectura institucional en materia de economía creativa, así como fomentar el intercambio entre académicos, empresarios, creadores e instituciones, orientado a consolidar el ecosistema creativo y generar oportunidades desde las industrias culturales.
En los siguientes meses, el seminario se articulará en una serie de mesas temáticas que abordarán distintos ejes del ecosistema cultural sinaloense, entre ellos el auge de la economía cultural en el estado, el papel de los museos como espacios de innovación, la empresarialidad en la producción cultural, el diseño de moda, la gastronomía, la producción artística en territorio, el uso de los espacios públicos, la música popular, el turismo creativo, el audiovisual y las dinámicas de las compañías artísticas.
En estas mesas participarán representantes de instituciones académicas, funcionarios, empresarios y destacados agentes culturales, generando un espacio plural de reflexión y construcción colectiva.