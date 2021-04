Reflexionan sobre el amor y sus múltiples complicaciones

Ella, su gran amor, paga su multa y le da raite a su casa. En el trayecto, le pide le cante su canción, porque tal vez ya no la vería porque saldría su tren a la siguiente mañana. Se iba de la ciudad. El músico en su diálogo, narró una noche romántica, llena de pasión y amor, la cuál nunca pasó. Una voz en off se deja escuchar y le dice, “eso nunca pasó”. Lo cierto fue que su amada escuchó la canción, le dio un beso en la mejilla y se retiro.

Una noche, cuando ve al novio solo, decide llevarle serenata, el padre de ella lo corre y al no irse llama a la policía, quienes se lo llevan detenido.

Al siguiente día, el tren donde viajaba su amada había descarrilado. Había muerto.

“La historia trata de una persona que se pinta el mismo como una persona romántica, como una persona de éxito, una persona sensible, pero vamos descubriendo que sus acciones realmente lo ubican como algo cuestionable, como una persona quizás posesiva y celosa, cree que al momento de dedicar una canción, escribir algo romántico para alguien, quedan perdonados sus errores, y no es así.Trató como creador de concientizar que no está chido romantizar ninguna agresión, aunque sea a favor del arte”, explica Manolo Díaz.

“Los artistas en algún sentido tratamos de no engañar, pero sí crear algo de misticismo alrededor de nuestro quehacer, y de nuestra persona, cómo personas y cómo creadores de personajes; creo que este músico, creo una ficción, esa ficción que se fabrica para él y para quienes lo observan, hasta que la verdad termina por derrumbar toda esa ficción “, dijo.

Al final, el público aplaudió el talento, la interpretación y la entrega del artista sobre el escenario.