Reflexionan sobre el vínculo materno y las paternidades ausentes en el cierre del Festival de Monólogos

Un Teatro Socorro Astol lleno fue testigo de una de las funciones más intensas del Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz, con la presentación de Puérpera, de Proyecto Ataranto, Baja California, una propuesta escénica escrita y dirigida por Mónica Mancilla e interpretada por María Vale Nevárez.

Desde el primer instante, la puesta en escena que cerró la edición 2026 del Festival, envolvió al público en una atmósfera cargada de simbolismo. Sobre el escenario, un río se convirtió en el elemento central de la narrativa, acompañando el recorrido emocional de la protagonista y funcionando como metáfora del nacimiento, la transformación y la vida misma.

La obra abrió con un largo silencio en la que la actriz parecía suspendida sobre el agua para luego dar secuencia a contorsiones, respiraciones entrecortadas y movimientos cada vez más intensos, los dolores de un parto que la protagonista había soñado vivir de la manera más natural posible: dando a luz en el agua.

Sin embargo, la historia conduce al espectador hacia una realidad distinta. El deseo de un parto respetado se enfrenta a la necesidad de una cesárea, hecho que transforma radicalmente las expectativas de la protagonista y da paso a un proceso emocional complejo que aborda las heridas físicas y psicológicas del nacimiento.

A partir de ese momento, Puérpera explora con sensibilidad la depresión posparto, la culpa, el duelo por el parto imaginado y la dificultad de establecer un vínculo inmediato con su retoño, desmontando la idea idealizada de una maternidad perfecta para mostrar un proceso profundamente humano, lleno de contradicciones, miedos y aprendizajes.