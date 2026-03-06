Reflexionan sobre escritoras invisibilizadas del Boom latinoamericano

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Mazatlán, organizó un panel de reflexión literaria en torno al libro Las calladas del Boom: escritoras ignoradas del Boom Latinoamericano, de la escritora mexicana Evelina Gil.

El encuentro se realizó en el Aula Magna Doctor José Luis Ceceña y contó con la participación de las escritoras Florina Olivarría, Alma Vitalis y Silvia Michel, quienes analizaron el ensayo que recupera la historia de diversas autoras que, pese a su talento y aportaciones literarias, fueron relegadas durante el auge del llamado Boom latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970.

Durante su intervención, la escritora y promotora de lectura Florina Olivarría destacó la importancia de abrir espacios de reflexión en las instituciones educativas para discutir temas relacionados con la equidad y el reconocimiento de las mujeres en distintos ámbitos, incluida la literatura.

Señaló que actividades como ésta cobran especial relevancia en el contexto del 8 de marzo, fecha que invita a visibilizar las luchas y aportaciones de las mujeres.

Olivarría subrayó que el libro de Evelina Gil plantea la necesidad de mirar hacia aquellas escritoras que fueron silenciadas en una época dominada por figuras masculinas del Boom latinoamericano, como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar.

Explicó que la obra invita a reconocer que, además de estos autores consagrados, también existieron mujeres que escribían con gran calidad, pero que no recibieron el mismo respaldo editorial ni el reconocimiento crítico.

Por su parte, la escritora Silvia Michel explicó que el ensayo de Evelina Gil analiza el caso de alrededor de 20 autoras que desarrollaron su obra en los años del Boom, pero cuyas publicaciones fueron limitadas o ignoradas por editoriales y por el propio sistema cultural de la época.

Comentó que la investigación de la autora comenzó desde su etapa como estudiante de Letras, cuando se cuestionó por qué las bibliografías académicas incluían casi exclusivamente a escritores hombres.

Michel señaló que, a partir de esa inquietud, Gil emprendió una investigación que se extendió durante más de dos décadas y que dio como resultado dos libros dedicados a recuperar la obra y la trayectoria de estas escritoras.

En ellos se documenta cómo algunas de ellas exploraban temas y recursos narrativos, como el realismo mágico, incluso antes de que se consolidaran en las obras de los autores más reconocidos del Boom.

El ensayo dijo también aborda casos emblemáticos como el de Elena Garro, autora que, pese a su relevancia literaria, no recibió durante mucho tiempo el reconocimiento que merecía dentro del panorama literario mexicano y latinoamericano.

Las participantes coincidieron en que, aunque en la actualidad existe mayor apertura y visibilidad para las mujeres en la literatura, todavía persisten desafíos para alcanzar una verdadera equidad en los espacios culturales y editoriales.

El panel también tuvo como objetivo acercar a los estudiantes universitarios a estas reflexiones, promoviendo la lectura y el análisis crítico sobre la historia literaria de América Latina.

De acuerdo con las organizadoras, el propósito es que las nuevas generaciones cuenten con una formación cultural más amplia que les permita comprender la importancia de la igualdad y la participación de las mujeres en el desarrollo de la literatura y las artes.