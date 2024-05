Entre amigos y con la confianza de poder expresarles sus experiencias en lo que realizan cada una dentro de las Bellas Artes, fue lo que escucharon los asistentes al conversatorio “La maternidad y la creación artística”, que protagonizaron la poeta Ana Belén López y la pintora Dory Perdomo, que tuvo lugar en el Museo de Arte.

Esta reflexión artística fue el estreno del programa Destapando la alcantarilla, que tuvo como invitadas especiales a ambas creadoras, quienes compartieron cómo ha sido la experiencia de ser madres y a su vez tener una trayectoria artística por más de 30 años.

La charla fue moderada y coordinada por Julio Zataráin, integrante del Colectivo La Ballena Literata que realiza Revista Alcantarilla, y dividió la charla en dos segmentos: “¿De qué hablamos cuando hablamos de maternidad?” y “¿De qué hablamos cuando hablamos de creación artística?”.

Principalmente, Ana Belén se refirió a ambas actividades, como algo propiamente de una artista, en el aspecto de que hay que tener paciencia.

“Hay muchas cosas que me han ayudado, hay una cierta brújula que me ha mantenido como poeta, que ha sido la intuición de cómo moverme hacia ciertos lados, la sensibilidad para poder percibir ciertas cosas, para elegir ciertos momentos, y creo que eso también tiene que ver con la maternidad, cosas que intuyes, decisiones que tomas, lo que llamamos el sexto sentido”, dijo Ana Belén.

“De estar alerta, la paciencia, el poder esperar, cómo moverte, creo que tiene mucho que ver con la espera del poema, como precipitarse, hacer cosas que no debes hacer, creo que todos esos estados del momento de la creación literaria tiene mucho que ver a la hora de educar y de vivir junto con una persona que estás tratando de criar, porque no es nada fácil darle vida y crear una persona, uno tiene como en el poema, las teorías, pero en la hora de la hora no te funcionan”, menciona.

A su vez, Dory Perdomo contó la historia que la llevó a salir de su natal Colombia, para experimentar en Estados Unidos y México, así como su matrimonio, el cual le dio la libertad de que, a pesar de tener cuatro hijos, pudo sortear sus tiempos para conseguir sus sueños, que era pintar y ayudar a otras personas, porque tiene la firme idea de que el arte ayuda a construir el tejido social.

“Todos mis hijos han tenido que ver con el arte. Siempre he sido mamá y siempre he tenido que estar aprendiendo. Ahora ellos me apoyan, les gusta lo que hago, son buenas personas, el arte nos hace más sensibles, nos hace ver con otra mirada el mundo, las personas, todo nuestro entorno, creo que sí se puede ser mamá y ser artista, en la cocina, como peinar, todo lo que hagamos con amor es arte”, comentó Dory Perdomo.

Al final, coincidieron en que ambas han tratado de combinar ambas cosas de la mejor manera siempre procurando dar lo mejor de sí.

Para quienes estén interesados en escuchar la charla completa pueden consultar la página de Facebook de “Revista Alcantarilla”, donde quedó guardada la conversación. Así mismo, pueden seguir la propuesta que tiene para los artistas de todas las disciplinas, desde entrevistas hasta publicaciones de trabajo y asesoría literaria.