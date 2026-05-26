Reflexionan sobre la novela negra y las heridas sociales del México contemporáneo

Una reflexión en torno a los desafíos éticos y narrativos al escribir en torno a la violencia, compartieron los escritores Juan José Rodríguez y Saúl Valdez, durante la charla “Narrar el crimen y sus heridas: una charla sobre la novela negra en el México actual”.

En la Galería Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán, los autores destacaron que la novela negra se ha convertido en un espacio para explorar las fracturas sociales, el miedo, la impunidad y las realidades del norte del país y los puertos mexicanos.

En este encuentro literario dialogaron sobre los alcances de la narrativa criminal en el contexto social contemporáneo en una actividad realizada como parte del proyecto de Valdez, beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025–2026.

Asimismo, dialogaron sobre la relación entre periodismo y literatura, la construcción de personajes atravesados por contextos violentos y las nuevas rutas de la narrativa negra mexicana dentro de la literatura contemporánea.

Saúl Valdez (Mazatlán, 1983) estudió Psicología Clínica en la Universidad de Occidente y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2015 publicó el libro de cuentos Parábola del venado, obra con la que comenzó a consolidarse dentro de la narrativa sinaloense contemporánea.

Sus textos han aparecido en revistas impresas y digitales como Timonel, La Jerga y Astillero, así como en diversas antologías literarias. En 2018 obtuvo la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en la categoría de novela, y en 2022 ganó el Premio Estatal de Cuento y Artes Visuales de Horror con el relato Dormir en el mar.