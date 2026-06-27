Reflexionan sobre la transformación del periodismo sinaloense

Informar con inmediatez, en diferentes plataformas y redes sociales, son los principales retos a los que se ha enfrentado el periodismo, coincidieron Alejandro Sicairos Rivas y Elizabeth Valdez Caro, en la sesión “Periodismo sinaloense: opinión pública, ciudad letrada y cuarto poder”, del programa Triálogos, que condujo de Rosy Gámez Gastélum.

Organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación, la charla inició con un homenaje a cinco figuras que dejaron una profunda huella en el periodismo de Sinaloa: José Luis Arriaga Robles (1954-2015), Germán Benítez Borrego (1952-2012), Aidé Cano Tiznado (1946-2017), Jorge Walterio Medina Palazuelos (1957-2020) y Salvador Sánchez Najar (1960-1999), cuyas trayectorias contribuyeron a fortalecer el ejercicio informativo y la reflexión crítica en la entidad.

La bienvenida estuvo a cargo del maestro Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación Artística del Isic, quien habló de su hermano, José Luis Arriaga, quien fue coordinador de la Licenciatura en Periodismo que se impartió en la UAS, de la cual formaron parte los homenajeados, así como reconocidas voces que actualmente juegan un papel importante en los medios de comunicación en el estado.

“Fue una Licenciatura en Periodismo en la que mi hermano encontró un nicho de oportunidad y servicio, que dio muchos frutos y nos hizo descubrir con mucha alegría el cariño que muchos le tuvieron y le guardan a mi hermano”, comentó.

Rosy Gámez inició su participación felicitando a los egresados de esa primera generación de Licenciados en Periodismo en la UAS, en la que ella participó como maestra de géneros periodísticos, bajo la dirección de la maestra Dina Grijalva; un grupo en el cual formaban parte figuras de las artes, de los medios y de la docencia, con una gran experiencia empírica de lo que es el periodismo, y de quienes ella aprendió mucho.