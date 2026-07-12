Reflexionan sobre los conflictos del matrimonio en ‘Sentencia Conyugal’

El matrimonio no es un contrato, sino una sentencia, es lo que señala la puesta en escena titulada Sentencia Conyugal, la cual debutó en el Teatro Socorro Astol, mostrando al espectador que abarrotó el teatro, cómo la verdad puede llegar a tener “un peso insoportable”, dentro de un drama que invita a la reflexión. La obra escrita por Fernando Sánchez Mayáns, y presentada por el Grupo Independiente de Teatro Roca, muestra los conflictos que vive el matrimonio formado por Ángel Maquisa y Paula Gómez, una pareja con una marcada diferencia en edad y carácter, y que además tienen dos hijos.

La obra aborda los conflictos de la pareja formada por Ángel Maquisa y Paula Gómez.

Sobre el escenario, el público pudo apreciar como la relación entre ambos comienza a fracturarse cuando la esposa logra superarse profesionalmente, mientras el esposo enfrenta sus propias frustraciones, dando paso a una serie de confrontaciones emocionales que sostienen la trama, por un lado, él convertido en un desempleado y amo de casa, mientras ella es una abogada defensora de criminales exitosa. Como se esperaba, en esta obra también aparece la suegra, Mercedes, esa a la que le gusta meterse, criticar y opinar de todo lo que ve en lo que se ha convertido su hijo Ángel, un hombre sin autoridad, sin autoestima y sin falta de pantalones para enfrentar a su mujer, quien lo tienen dominado, haciendo lo que ella le ordena.

Yacsibe Flores y Rosa Laura Ojeda dan a vida a Paula y María Julia.

Entre momentos que brindan toque de humor, ira y reflexión la obra va llevando al espectador por distintos matices e incluso reacciones causadas que llegan hasta el asesinato de uno de ellos, enfrascándose ahora en un juicio, en una investigación para determinar quién lo cometió. Si bien la obra presenta un conflicto de pareja, de ninguna manera busca descalificar al matrimonio, sino invitar a reflexionar sobre la comunicación, los valores familiares y el papel que desempeña cada integrante dentro del hogar. En esta obra participan Clarissa Gaxiola (Suegra Mercedes), Reginaldo Félix (Ángel Maquisa), Rosa Laura Ojeda (Paula Gómez), Yacsibe Flores (Amiga María Julia), Manuel Iribe (Amigo Carlos), Jesús Pérez (Abogado defensor) y Martha Osuna (Fiscal).

La obra tuvo una importante asistencia.