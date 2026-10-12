Reflexionan sobre poesía, testimonios y narrativa femenina en Encuentro de Literatura Inés Arredondo

La jornada ofreció un espacio para el diálogo y la reflexión sobre la creación literaria, reafirmando el compromiso del evento con la promoción de la cultura en la región.

El ELIA 2026 es parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, un evento que busca llevar la literatura a diversas comunidades. Tras sus actividades en Culiacán, el encuentro continuará su programación en Mazatlán y Los Mochis.

Iniciaron con una conversación lectora sobre “Fruto”, donde Daniela Rea, Sonia Higuera, Armida Guerrero, Rosy González y Raquel Cota compartieron sus perspectivas. Las panelistas señalaron la obra como un reflejo de la comunidad, la colectividad y la ternura a través de relatos que muestran el cansancio, la resistencia y la belleza.

Posteriormente, Xitlálitl Rodríguez Mendoza impartió la conferencia “Revertir la desaparición de las revistas literarias: la importancia de la edición de publicaciones periódicas”. Rodríguez Mendoza destacó el cuidado editorial y la función de las revistas en la formación de escritores y poetas, así como su papel como dispositivos de memoria y descentralización cultural.

Para finalizar la jornada, se presentó el libro “Sombras del desasosiego. Antología de Tejiendo Historias”, con comentarios de América Armenta y Carolina Escalante. “En estos 13 cuentos de 9 autoras, se abordan temas profundos como la violencia, el abuso, la culpa y la representación de la mujer”, expresó Sonia Higuera, directora de Tejiendo Historias, plataforma que ofrece talleres dirigidos por escritoras.

Los cuentos exploran la dualidad entre ficción y realidad, presentando giros inesperados que invitan a la reflexión sobre experiencias personales y cuestionamientos. Cada autora contribuye con un estilo particular, creando relatos intensos que reflejan la diversidad de voces y vivencias en la antología. Durante la presentación, las panelistas leyeron fragmentos de la obra, acercando las historias y emociones a la audiencia.

El ELIA 2026 continuará su itinerario en Mazatlán del 14 al 16 de octubre, para después trasladarse a Los Mochis los días 23 y 24 de octubre, llevando su propuesta literaria a diversas localidades.