Reflexionan sobre producción y economía creativa en Sinaloa

Con un diálogo enriquecedor en torno a los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector cultural, se llevó a cabo la tercera mesa del Seminario de Economía Cultural y Creativa, titulada “Empresarialidad y producción cultural”, en el Centro de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura.

El encuentro reunió a Susana Sarabia Núñez, Ricardo Rodríguez y Karla de la Herrán Aispuro, bajo la moderación de Blas Valenzuela Camacho, quienes compartieron experiencias, conocimientos y reflexiones sobre la gestión cultural, la producción de proyectos artísticos y las posibilidades de fortalecer el ecosistema creativo en Sinaloa.

Durante la mesa se abordó la importancia de concebir la cultura no solo como un espacio para la creación artística, sino también como un ámbito de innovación, emprendimiento y desarrollo económico, donde la profesionalización de los agentes culturales y la generación de redes de colaboración resultan fundamentales para consolidar proyectos sostenibles.

Los participantes coincidieron en que la producción cultural requiere hoy de herramientas de planeación, gestión, vinculación y financiamiento que permitan a creadoras, creadores, gestores y colectivos ampliar el impacto social de sus iniciativas y fortalecer la circulación de bienes y servicios culturales.