Refuerzan valores civiles en conferencia sobre los símbolos patrios

Durante la conferencia “Los Símbolos Patrios de México” que desarrollaron Francisco Padilla y Jaime Félix Pico en el Museo de Historia Regional de Sinaloa, subrayaron el papel del Escudo, la Bandera y el Himno en la construcción de Patria, identidad nacional, tradición, especialmente para los jóvenes en los tiempos que vive el país para reforzar valores, sentido de pertenencia.

Jaime Félix, cronista y presidente del Conservatorio de la Gastronomía Sinaloense, recordó que desde 1994 en nuestra ciudad se celebraba con un desfile el Día de la Bandera: conociendo las banderas se conoce la historia de México, señaló, los hechos y los personajes. Y se conformó una colección de 28 banderas y banderines que representan a los mexicanos desde la época Prehispánica, pasando por la Colonia, la Independencia, el Siglo 19, la Revolución, hasta nuestros días.

Por su parte, Francisco Padilla, historiador y Cronista oficial de la ciudad, habló del Escudo y el mito fundacional con el águila y la serpiente. Así como su evolución, los cambios y la versión definitiva. Sobre el Himno comentó que fue Antonio López de Santana quien convocó a su creación, en un momento en que el país había perdido la mitad de su territorio ante los Estados Unidos, debido a su desafortunada intervención, buscando rehacer el país, generar la unidad y motivar un sentimiento patriótico en los mexicanos.

Entre el público asistente, conformado por académicos, investigadores, cronistas, historiadores y público en general, el cronista Teodoso Navidad propuso que se vincularan las conferencias y actividades del Museo con el sistema educativo para beneficio de niños y jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria. También el secretario de Salud, Cuitláhuac González, comprometió su apoyo para la realización de actividades en ese sentido.

Adolfo Plata Guzmán, director de Cultura Culiacán, comentó que actualmente se trabaja de manera estrecha con otras dependencias municipales, como Educación, MIA y La Crónica; asimismo, con grupos y organismos de la sociedad civil para extender las actividades del Museo de Historia Regional de Sinaloa en beneficio de un mayor número de niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad y municipio.