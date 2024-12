Regala Joaquín Sillero ‘Una noche de navidad’

La voz poderosa y emotiva de Joaquín Sillero llenó el escenario de Casa Haas durante el concierto “Una noche de Navidad”.

El concierto significó para el cantante Joaquín Sillero cumplir un sueño que inició hace años y se cristalizó el 18 de diciembre en Casa Haas cuando brindó un bello recital ante decenas de asistentes.

Con un programa conformado por canciones características de la época, el tenor deleitó y sorprendió a los asistentes con música en vivo al subir al escenario con los artistas Isaac Verdugo (teclado), Óscar Félix (guitarra eléctrica), Isaac Bautista (guitarra electroacústica) y Omar Vázquez (batería).

El cantante Joaquín Sillero se caracteriza por la potencia de su voz, energía que irradiaba en cada momento en temas como “Ven a mi casa esta navidad”, “Dulce navidad”, “Noche de paz”, “Blanca Navidad”, “Aleluya”, “El niño del tambor”, “Rodolfo el Reno”, los cuales fueron aplaudidos por el público asistente.

Dentro del programa había melodías en inglés, que gustaron y fueron coreadas por el público extranjero que aplaudió temas como “Adeste fideles”, “You raise me up”, “Amazing grace”, y “All i want for christmas is you”.