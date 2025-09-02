Regalará el Isic 300 paquetes de libros el lunes, en la Plazuela Obregón

Libros de autores como Herberto Sinagawa, Alfonso Orejel, Dina Grijalva, Carmen Boullosa, Juan Domingo Arguelles, Gioconda Belli, Teresa Díaz Del Guante, entre muchos otros, pondrá el Isic en manos de los sinaloenses, a través del programa Sinaloa Lee, Sinaloa Crece, que pondrá en marcha este lunes 8 de septiembre, en la Plazuela Obregón.

A partir de las 9:30 horas y hasta las 14:00 horas, la Dirección de Bibliotecas y Salas de Lectura, entregará 300 paquetes de libros en donación a quienes lo soliciten.

El propósito es poner toda su producción editorial en manos del mayor número de personas.

El acto de inicio de estas jornadas de fomento al libro y a la lectura con la entrega de paquetes de ejemplares a la ciudadanía, contará con la animación de la Compañía Estatal de Teatro de Calle del Isic, que dirige Iván Camargo.

Son libros editados por el Isic a través de diversos programas, e incluso con el sello de Difocur, y que en una primera instancia se repartirán en la Plazuela Obregón, pero que posteriormente llegarán a colonias populares, tianguis y cabeceras municipales de la entidad.

Cada paquete contiene libros con temas que van de la poesía, cuento, novela, ensayo, dramaturgia, historia regional, gastronomía, crónica, biográficos, literatura para niños y otros géneros, e incluye además hasta textos de autores clásicos como Edgar Alan Poe y Óscar Wilde.

Otros escritores que se encuentran en la lista son Rosy Palau, Rafael Valdez Aguilar, Rigoberto Rodríguez Benítez, Gustavo Aguilar, Antonio Nakayama, Bernardo Esquer López, Enrique Olmos de Ita, Óscar Lara Salazar, Rigoberto Arturo Román Alarcón, Sergio Ceyca, Édgar Adrián Mora, Víctor Joel Armenta, Gilberto López Castillo y Luis Alfonso Grave Tirado.