Regalará el Isic más paquetes de libros, el viernes 19 en Mazatlán y el 26 en Los Mochis

Tras el éxito obtenido el pasado lunes, en el inicio del programa Sinaloa lee, Sinaloa crece, en la plazuela Obregón de Culiacán, y con al compromiso hecho por el Instituto Sinaloense de Cultura de llevarlo a todo el estado, el viernes 19 de septiembre se replicará en Mazatlán y el viernes 26 llega a Los Mochis.

En Mazatlán, el programa para fomentar la lectura entre los sinaloenses, se llevará a cabo el viernes 19, a las 11:00 horas, en la Plazuela República, donde se regalarán también 300 paquetes de libros de la colección editorial del Isic, a quienes los soliciten.

Y en Los Mochis, la cita es el viernes 26 a las 11:00 horas, en la esquina de bulevar Rosendo G. Castro con Ignacio Zaragoza.

Juan Avilés Ochoa, director general del Isic, estará supervisando la buena marcha del programa tanto en Los Mochis, como en Mazatlán, haciendo entrega de los paquetes de libros, como parte del Programa de Fomento a la Lectura Sinaloa Lee, Sinaloa Crece, que se realiza a través de la Dirección de Bibliotecas y Salas de Lectura.

Cada paquete contiene 5 o 6 libros, con un valor de entre 600 a 800 pesos en librerías, y con temas que abarcan la poesía, cuento, novela, ensayo, dramaturgia, historia regional, gastronomía, crónica, biográficos, literatura para niños y otros géneros, e incluso textos clásicos de autores como Edgar Allan Poe y Óscar Wilde.

Entre los escritores en la lista se hallan Antonio Nakayama, Herberto Sinagawa, Enrique Olmos de Ita, Carmen Boullosa, Óscar Lara Salazar, Rigoberto Arturo Román Alarcón, Juan Domingo Arguelles, Sergio Ceyca, Édgar Adrián Mora, Víctor Joel Armenta, Gilberto López Castillo, Luis Alfonso Grave Tirado, Rosy Palau, Rafael Valdez Aguilar, Dina Grijalva, Rigoberto Rodríguez Benítez, Gustavo Aguilar y Bernardo Esquer López.

Además, Gioconda Belli, Agustín Velázquez Soto, Sergio López Sánchez, Adrián López Ortiz, Rafael Santos Cenobio, Sergio Ortega Noriega, Edgardo López Mañón, César Ibarra, Miguel Ángel Hernández Rubio, Leonor Mena Rodríguez, Elena Méndez, José N. Iturriaga, Pedro Cázares Aboytes, Jesús Baltazar Pérez, Teresa Díaz Del Guante, David Calderón, Alfonso Orejel, Ronaldo González Valdez y Rigoberto Arturo Román Alarcón, entre muchos otros.