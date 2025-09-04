Regalarán libros este lunes en la Plazuela Obregón

“Con el propósito de sembrar libros entre la población y que sirvan como fertilizante a la vida cultural de Sinaloa”, Juan Salvador Avilés Ochoa reiteró el llamado a la ciudadanía a asistir este lunes a las 9:30 horas a la Plazuela Obregón de esta capital, donde se echará a andar el programa Sinaloa Lee, Sinaloa crece, con el regalo de 300 paquetes de libros a quienes los pidan.

El director general del Instituto Sinaloense de Cultura informó que este es un programa coordinado por la Dirección de Bibliotecas y Salas de Lectura, a través de la coordinación estatal de Salas de Lectura, a cargo de Raúl Francisco Quiroz, para entregar 300 paquetes conformados por cinco libros editados por la institución, cada uno con un valor que oscila entre 600 a 800 pesos.

Ello equivale a una inversión global de 180 mil pesos solo en la inauguración del programa, para luego ir a la zona norte y a la zona sur, para sembrar más libros en el resto de los municipios, para hacer de Sinaloa un estado ejemplar en fomento a la lectura, como ya se le reconoce en el país.

“Hemos hecho un compromiso con el Fondo de Cultura Económica que dirige Paco Ignacio Taibo, para que, en noviembre de este año, realicemos encuentros de promotores de Salas de Lectura y bibliotecarios de Sinaloa con cursos de capacitación para que sean ellos el soporte, que sean la red que permita seguir difundiendo el hábito de la lectura”, expresó coordinación estatal de Salas de Lectura.

Este lunes 8 en la Plazuela Obregón, la entrega de libros concluirá hasta las 14:00 horas, y se contará con la participación, de la Compañía Estatal de Teatro de Calle del Isic, y de otros atractivos para animar la actividad.