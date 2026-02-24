Regla de Tres: tres miradas femeninas que dialogan desde Culiacán

En el corazón de la colonia Chapultepec, la Casa del Maquío abre sus puertas a una conversación artística que nace del mismo territorio, pero se expresa en registros distintos. “Regla de Tres: puntos de origen” es la exposición que, a lo largo de marzo, reunirá el trabajo de tres creadoras sinaloenses cuya trayectoria ha cruzado fronteras sin perder el arraigo: Hilda Lugo, Irene Clouthier y Lucía Oceguera.

La muestra se inaugura el miércoles 4 de marzo a las 18:00 horas, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Más que una coincidencia en el calendario, la fecha subraya el sentido de la exposición: reconocer la fuerza creativa de tres mujeres originarias de Culiacán que, desde un mismo punto de partida, han construido discursos propios.

El recorrido propone un diálogo entre materiales, escalas y búsquedas. En el caso de Hilda Lugo, su formación en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Guadalajara y su maestría en Urbanismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa se traducen en una mirada estructural que hoy se materializa en esculturas elaboradas con residuos de maquinaria agrícola. Su obra transforma restos industriales en piezas que evocan memoria, territorio y trabajo.

Lucía Oceguera, por su parte, transita con naturalidad entre instalación, video, collage, bordado y escultura. Maestra en Bellas Artes por el Pratt Institute de Nueva York, su trayectoria incluye exposiciones individuales en espacios como el Museo de Arte de Sinaloa y la Fundación Casa Wabi, además de su participación en ferias de proyección internacional como Zona MACO. Su obra explora lo íntimo y lo político desde lo matérico, con una sensibilidad que entrelaza biografía y contexto.

La tercera voz de esta tríada es Irene Clouthier, cuya carrera abarca más de dos décadas y más de 200 exposiciones colectivas en América y Europa. Ha presentado muestras individuales en recintos como el Museo de Artes Gráficas de Saltillo y ha participado en exhibiciones en el Museo Universitario del Chopo, entre otros espacios internacionales. Su obra, atravesada por una sólida formación académica en ciudades como Monterrey, Washington, Madrid y París, articula una reflexión constante sobre identidad, desplazamiento y memoria.

“Regla de Tres” no busca uniformidad, sino contraste. La exposición parte de una premisa sencilla y poderosa: compartir origen no implica compartir lenguaje. Cada artista ha desarrollado una estética singular, pero el territorio común —Culiacán— funciona como punto de encuentro simbólico. Así, la muestra se convierte en un ejercicio de resonancias: formas que dialogan, técnicas que se interpelan y trayectorias que se reconocen mutuamente.

Con entrada libre y cupo limitado para la inauguración, la Casa del Maquío reafirma su vocación como espacio abierto a la comunidad. Durante todo el mes de marzo, la exposición invita a recorrer tres universos creativos que, al entrecruzarse, amplían la conversación sobre el arte hecho por mujeres en Sinaloa.

En tiempos donde la visibilización es también una forma de justicia cultural, “Regla de Tres” se instala como un gesto de reconocimiento y celebración: tres puntos de origen, tres caminos distintos y un mismo impulso por crear.