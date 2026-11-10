Regresa David Toscana al puerto a celebrar el aniversario de La Casa del Caracol

El escritor mexicano David Toscana regresará a Mazatlán este jueves 12 de noviembre para reencontrarse con los lectores y celebrar el 22 aniversario de La Casa del Caracol, espacio cultural con el que mantiene un vínculo desde su inauguración, en 2004.

En esta ocasión, el autor presentará “El ejército ciego”, novela con la que obtuvo el Premio Alfaguara de Novela 2026, en un encuentro que permitirá al público acercarse a su más reciente obra, publicada por Alfaguara.

La visita representa también una nueva oportunidad para que los lectores mazatlecos compartan una velada con uno de los narradores mexicanos contemporáneos más reconocidos, cuya obra ha trascendido fronteras y ha sido traducida a diversos idiomas.

Nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1961, Toscana estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, pero posteriormente decidió dedicarse a la literatura.Entre sus novelas destacan “Estación Tula”, “Santa María del Circo”, “El último lector”, “El ejército iluminado”, “Olegaroy” y “El peso de vivir en la tierra”.

A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio de Narrativa Antonin Artaud, el Premio José Fuentes Mares, el Premio José María Arguedas, el Xavier Villaurrutia, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y el V Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, además del Premio Mazatlán de Literatura 2023.

Precisamente, Mazatlán ya ha sido escenario de encuentros importantes entre el escritor y sus lectores. En febrero de 2023, después de obtener el Premio Mazatlán de Literatura por “El peso de vivir en la tierra”, Toscana presentó esta novela en Casa Haas, donde compartió detalles de su proceso creativo y habló sobre su relación con la literatura rusa, una de las principales influencias de esa obra.

Durante aquella velada, acompañado por escritores y representantes del ámbito cultural, expresó el cariño que siente por Sinaloa y el puerto.

“No por estar aquí, pero todo mundo sabe que amo Sinaloa, que me encanta Mazatlán, que tengo buenos amigos por aquí y que me han maravillado el trabajo que han hecho con ferias, con librerías, con círculos de lectores, y yo siempre he dicho que el lugar donde tengo más lectores es en Sinaloa”, comentó entonces.

En esa ocasión también habló de la sorpresa y satisfacción que le produjo recibir el galardón, al considerar que su novela había sido escrita inicialmente para él mismo y que no esperaba que tuviera tanta conexión con los lectores.

Ahora, tres años después de aquel reconocimiento y con el Premio Alfaguara 2026 en su trayectoria, Toscana regresará al puerto para compartir una nueva historia y formar parte de la celebración de La Casa del Caracol.

La presentación de “El ejército ciego” se realizará a las 19:00 horas en la Terraza de El Presidio Cocina de México, ubicada en Niños Héroes y Constitución, en el Centro Histórico de Mazatlán. La entrada será libre.