El espíritu de la Navidad llegará nuevamente al escenario del Teatro Pablo de Villavicencio con El Cascanueces, que regresará a Culiacán los días 12 y 13 de diciembre, con la participación de bailarines invitados de la Compañía Nacional de Danza de México, la Escuela con la Técnica Cubana de Ballet y la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA).

En esta producción participarán como invitados Valeria Mariaud y Alejandro Hidalgo, primeros bailarines de la Compañía Nacional de Danza de México, quienes regresan por tercera ocasión a Culiacán para formar parte de este espectáculo, que se ha convertido en una tradición de la temporada decembrina en la capital sinaloense.

La puesta en escena contará con la dirección musical de Alexandre Da Costa al frente de la OSSLA, que interpretará en vivo la partitura del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski.

La coreografía estará a cargo de Karemia del Rey, con una propuesta basada en la obra original, con alumnas de la Escuela con la Técnica Cubana de Ballet.

Las funciones están programadas para el sábado 12 de diciembre, a las 18:30 horas, y el domingo 13, a las 12:30 horas, en horario de matinée, ambas en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Los boletos están disponibles en la taquilla del recinto, con precios de 300 pesos en planta baja, 200 pesos en mezzanine y 100 pesos en localidad general. La venta se realiza de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas, hasta agotar existencias.