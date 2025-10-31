Regresa ‘El Cigala’ a Mazatlán con su gira ‘Flamenco y Son’

Tras algunos años de ausencia, el inconfundible Diego ‘El Cigala’ volverá a hacer vibrar a Mazatlán con la presentación de su espectáculo ‘Flamenco y Son’ en el Teatro Ángela Peralta, una fusión de bolero, tango, salsa y flamenco, que lo ha consolidado como una de las voces más importantes del panorama musical iberoamericano.
Será el próximo sábado 13 de noviembre, a las 20:30 horas, cuando ‘El Cigala’ vuelva a pisar tierras mazatlecas como parte de esta gira, en la cual el cantante flamenco entrelaza la cadencia del son cubano, matices del bolero y la potencia de la música mexicana en un recinto que guarda una historia especial para el artista.
Durante una conferencia de prensa virtual, ‘El Cigala’ recordó con cariño la última visita que tuvo en el puerto, cuando compartió escenario con la legendaria cubana Omara Portuondo, en el año 2017, expresando su emoción por volver a encontrarse con el público de Mazatlán.
“Yo no sabía que tenía tantos fieles seguidores, pero seguidores de tomo y lomo. Me siento muy feliz de poder cantarle, de poder disfrutar de una noche flamenca, bolerística y tanguera”, expresó.
“Nos vamos a dejar llevar por la inspiración. Será una noche de emociones, recuerdos y de mucho corazón”, agregó.
Con una sonrisa dibujada en el rostro, el cantautor adelantó que su concierto en Mazatlán ser una velada íntima, cargada de improvisación, emociones y recuerdos, donde interpretará algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos, Lágrimas Negras, Dos Gardenias, Corazón Loco, entre otras piezas que han marcado su carrera musical.
En este sentido, Diego definió su gira ‘Flamenco y Son’ como un compendio de sus raíces y fusiones musicales, convirtiéndose en un viaje que recorre los caminos del flamenco, el bolero, la salsa y el tango, géneros que ha unido con maestría y que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas del mundo hispano.
“Flamenco y son es ‘Cigala’ en estado puro. Un compendio de todo lo que soy. Siempre reivindico el flamenco, porque yo soy flamenco, por la gracias de Dios, por lo que en el show habrá de todo y mucho sentimiento”, comentó.
“El flamenco se adapta a todas las músicas, las demás músicas son las que a veces tienen dificultad para adaptarse al flamenco. Este espectáculo es un viaje por todos los paisajes musicales que he recorrido”, añadió.
Es por esta razón que para Diego, el regreso a un escenario como el Teatro Ángel Peralta representa un encuentro especial entre él y el público mazatleco, que lo ha recibido con calidez en sus visitas.
Por tal motivo promete que será una noche en que los diferentes géneros se fundirán con la pasión que caracteriza al intérprete, el cual asegura que cada presentación tiene una experiencia distinta, guiada siempre por la inspiración del momento.
“No me gusta hacer siempre lo mismo. Cada noche es diferente. Siempre hay sorpresas, improvisaciones, temas que surgen en el escenario. Lo importante es sentir y conectar con la gente. Eso es lo que hace mágico cada concierto”, declaró.
Durante la charla con los medios, el artista también compartió tener una conexión profunda con México, país al que considera el punto de partida de su proyección musical internacional.
“México me dio la puerta de lo que es el mundo. Vine hace 25 años con una guitarra sola, al Teatro de la Ciudad en el DF, y desde ese momento el público mexicano me abrazó. Desde entonces nunca me soltó”, mencionó.
Por tal motivo, ‘El Cigala’ aseguró que cada vez que pisa suelo mexicano siente una mezcla de gratitud y pertenencia, pues considera que el público mexicano tiene una sensibilidad especial y una cultura musical inmensa.
El cantautor también habló sobre las colaboraciones que ha tenido con artistas mexicanos, entre estos, el sonorense Carín León, con quien grabó recientemente, además de expresar su deseo de concretar proyectos con músicos como Francisco Céspedes, Lila Downs, Alejandro Fernández y Fer, de Maná.
“He tenido un encuentro muy bonito con Carín León, una persona maravillosa, con muy buena vibra. No sabía que era tan fanático de nuestra música. También me encantaría grabar con mi compadre Francisco Céspedes, sería un gran honor”, dijo.
En lo que se refiere a su faceta creativa, ’El Cigala’ anunció que está trabajando en un nuevo disco completamente de flamenco que será lanzado en 2026, siendo este el primero de este género después de 17 años, desde ‘Picasso en mis ojos’.
“Viene un nuevo disco de flamenco, todo flamenco, todo alma y corazón gitano. Será un reencuentro con mis raíces, un pedazo de disco impresionante que verá la luz el año que viene”, expresó.
La gira ‘Flamenco y Son’ recorrerá distintas ciudades del país además de Mazatlán, entre ellas Valle de Guadalupe, Villahermosa, Veracruz, Xalapa, Tlaxcala y La Paz, para culminar a mediados de noviembre.
Los boletos para su presentación en Mazatlán ya se encuentran disponibles en la página web oficial del cantautor, con precios que van desde los 800 hasta los 2 mil 900 pesos.
Finalmente, Diego ‘El Cigala’ extendió una invitación a todos los mazatlecos y visitantes del puerto para acompañarlo en esta especial velada que estará llena de música, emociones e historia.
“Que viva México, que viva Mazatlán, y que Dios me los bendiga mucho. Será una noche de emociones, de corazón y de mucha música”, puntualizó.