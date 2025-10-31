Regresa ‘El Cigala’ a Mazatlán con su gira ‘Flamenco y Son’

Tras algunos años de ausencia, el inconfundible Diego ‘El Cigala’ volverá a hacer vibrar a Mazatlán con la presentación de su espectáculo ‘Flamenco y Son’ en el Teatro Ángela Peralta, una fusión de bolero, tango, salsa y flamenco, que lo ha consolidado como una de las voces más importantes del panorama musical iberoamericano.

Será el próximo sábado 13 de noviembre, a las 20:30 horas, cuando ‘El Cigala’ vuelva a pisar tierras mazatlecas como parte de esta gira, en la cual el cantante flamenco entrelaza la cadencia del son cubano, matices del bolero y la potencia de la música mexicana en un recinto que guarda una historia especial para el artista.

Durante una conferencia de prensa virtual, ‘El Cigala’ recordó con cariño la última visita que tuvo en el puerto, cuando compartió escenario con la legendaria cubana Omara Portuondo, en el año 2017, expresando su emoción por volver a encontrarse con el público de Mazatlán.

“Yo no sabía que tenía tantos fieles seguidores, pero seguidores de tomo y lomo. Me siento muy feliz de poder cantarle, de poder disfrutar de una noche flamenca, bolerística y tanguera”, expresó.

“Nos vamos a dejar llevar por la inspiración. Será una noche de emociones, recuerdos y de mucho corazón”, agregó.

Con una sonrisa dibujada en el rostro, el cantautor adelantó que su concierto en Mazatlán ser una velada íntima, cargada de improvisación, emociones y recuerdos, donde interpretará algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos, Lágrimas Negras, Dos Gardenias, Corazón Loco, entre otras piezas que han marcado su carrera musical.

En este sentido, Diego definió su gira ‘Flamenco y Son’ como un compendio de sus raíces y fusiones musicales, convirtiéndose en un viaje que recorre los caminos del flamenco, el bolero, la salsa y el tango, géneros que ha unido con maestría y que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas del mundo hispano.