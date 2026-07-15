Regresa el taller de fotografía para jóvenes y adultos

Funciones del diafragma de la cámara, velocidad de obturación, cuáles son las velocidades lentas, normales y rápidas, ¿y el bulbo?, así inició la charla del segundo día del taller “Fotografía para principiantes”.

Este taller lo está impartiendo Susana Medina en la Biblioteca “Rosa María Peraza”, como parte de la oferta de cursos de verano 2026 del Instituto Municipal de Cultura Culiacán para jóvenes y adultos de la ciudad.

“En nuestros días la fotografía se ha vuelto una herramienta cada vez más poderosa como lenguaje, porque con imágenes comunica y trasciende, crea realidades, captura un instante en la historia de la comunidad, del país, del mundo”, expresó la titular del taller.

Y para quienes disfrutan de este bello arte, se ha vuelto una necesidad profundizar en el conocimiento tanto del instrumento, como de sus funciones y cualidades. Información sobre el ISO, los tipos de lentes y objetivos, así como la regla de los tercios, vuelven más interesante crear buenas fotos.