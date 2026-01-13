Regresa este jueves el Paseo de las Artes con un variado programa cultural

Este jueves 15 de enero, a partir de las 15:00 horas, se reanudan las actividades del único tianguis cultural de Culiacán, el Paseo de las Artes del Callejón Andrade, con la participación de los alumnos de música de la Escuela Superior de Artes José Limón del Isic, que conforman la agrupación Mo Blanc y el grupo norteño juvenil Dinastía SGS, que ya apunta hacia el firmamento musical.

Participarán artesanos y vendedores de productos gastronómicos, y se invitó a los poetas Silvia Margarita Galván, Gustavo Adolfo y Miroslava Ochoa, así como Guillermo Castro Ugalde, entre otros asiduos participantes, además de que se extiende la invitación a quienes deseen sumarse a las lecturas en voz alta, dentro de la sección Desfile de Poetas.

Los coordinadores de los programas Salas de Lectura y de Alas y Raíces Sinaloa tienen ya lista la dotación de ejemplares necesaria para que la Trivia de los Libros sea todo un éxito, y nuestros artesanos se disponen a generar el ambiente cultural para iniciar con el pie derecho este nuevo año.

Bajo la conducción de su fundador José Alfonso Flores Carrasco, el único tianguis cultural en nuestra ciudad, abre desde las 15:00 horas, con la instalación de las mesas con productos artesanales y gastronómicos, donde los visitantes pueden encontrar bisutería artesanal, artículos tejidos en palma, miel y sus derivados, raspados, café de Chiapas, cuarzos y dijes, artesanía en bules y las deliciosas quesadillas y tamales oaxaqueños.

La cita es en el Callejón Andrade, entre Malecón Niños Héroes y Rafael Buelna, a un costado del teatro Pablo de Villavicencio.