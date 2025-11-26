Regresa la alegría de la Navidad al Jardín Botánico de Culiacán

Con nuevas sorpresas y muchas otras novedades, regresa uno de los eventos más esperados en Culiacán en esta época decembrina, la quinta edición de La Navidad en el Botánico: Un Jardín de luz 2025, un espectáculo de luces y experiencias que dará inicio el domingo 30 de noviembre y culminará hasta el 11 de enero. Se trata de un recorrido nocturno creado para iluminar la ciudad de Culiacán con alegría, unión y esperanza, brindando toda clase de experiencias inolvidables para chicos y grandes.

Bárbara Apodaca Cabanillas, directora de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa I.A.P, compartió que el jardín se transformará en un recorrido que fusiona luz, naturaleza y música. “Estamos muy emocionados, no puedo creer que ya estamos en diciembre, y lo que más no puedo creer, es que estamos ya cumpliendo cinco años de es ya ya tradición en Culiacán, con La Navidad en el Botánico, esto gracias a la colaboración de muchas personas, sin ellos esto no sería posible”, dijo Apodaca Cabanillas.

Agregó que será un placer recibir de nuevo a las familias, a partir de este domingo a las 17:00 horas, para ser partícipes del encendido a las 18:00 horas, y así dar inicio a la temporada decembrina, la cual representa para ellos, la oportunidad de ser un espacio para disfrutar de una tradición que pueden disfrutar todos en el jardín. Apodaca Cabanillas detalló que algunas de las cosas que se verán en el botánico, además del encendido del árbol, la presencia de un mercado de alimentos y bebidas de productos locales, el portal de las ilusiones, y nuevas experiencias que permitirán a los asistentes interactuar con la naturaleza, de una forma que nunca se había hecho.

”Se trata de dos experiencias que van a vivir, sumando ahora un recorrido más largo que el anterior, además de que se tendrá un calendario de experiencias culturales, artes escénicas de todas las compañías que tiene el Instituto Sinaloense de Cultura, se tendrá también la visita de Santa con un buzón para dejar las cartitas. Será muy grato para nosotros recibirlos, porque hoy más que nunca necesitamos vivir nuestros espacios públicos”, subrayó la directora. Este año, entre las novedades que presenta el jardín, se encuentra el fortalecimiento de este espacio con la colaboración del ISIC, a través de la cual, las compañías artísticas de la institución formarán parte de su programación. Al respecto, Juan Salvador Avilés, director del ISIC, detalló que durante los días que se desarrolle este evento, se contará con un programa artístico preparado para el jardín.

Durante la presentación se realizó la firma de convenio de colaboración entre el Jardín Botánico y el ISIC.

”El arte es uno de los elementos que el estado ha estado usando para lograr mejores condiciones que nos permitan vivir en paz aquí en la ciudad, por ello a partir de este fin de semana y hasta el 11 de enero, vamos a estar participando con las compañías del instituto”, detalló Avilés Ochoa, presentando el programa de la siguiente manera. 30 Noviembre: Compañía Folclórica Sinaloense 5 Diciembre: Banda Sinfónica Juvenil del Estado 12 Diciembre: Orquesta de la Escuela José Limón 9 Enero: Compañía Danza Joven de Sinaloa 11 Enero: Taller de ópera de Sinaloa y Coro de Ópera de Sinaloa. Apodaca Cabanillas detalló que el 2024 se tuvo la asistencia de más de 75 mil personas, representando un 60 por ciento de las personas que normalmente los visitan en estas fechas, por lo que esperan que esta cifra aumente este año.

