La alegría y el ambiente del Carnaval Internacional Mazatlán volverán a las calles de la colonia Benito Juárez, que después de varios años sin formar parte de las actividades previas a la máxima fiesta porteña, será sede de una manifestación carnavalera el próximo jueves 26 de noviembre.

La celebración comenzará a las 16:00 horas con un recorrido por distintas vialidades del sector, como parte del primer cómputo para elegir a quienes integrarán la realeza del Carnaval Internacional Mazatlán 2027, que se realizará del 4 al 9 de febrero bajo el lema “Amamos nuestras tradiciones”.

La caravana partirá de la avenida Juan Pablo II, frente a los campos deportivos Antonio Toledo Corro, para continuar por la calle Acuario, México 68 y avenida Internacional, hasta llegar a la calle General Manuel Salazar y concluir en el Lienzo Charro.

Durante el trayecto, los asistentes podrán disfrutar de comparsas, música regional y vehículos decorados, desde donde los candidatos y candidatas saludarán a las familias y promoverán sus aspiraciones a las coronas de Reina del Carnaval, Reina de los Juegos Florales, Rey de la Alegría y Reina Infantil. También participará la realeza de 2026.

La manifestación busca recuperar el encuentro de la fiesta con uno de los sectores populares de Mazatlán, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una probadita del ambiente que caracteriza a las celebraciones carnestolendas.

A las 18:00 horas, la actividad llegará al Lienzo Charro, donde se desarrollará el primer cómputo, acompañado de música en vivo y presentaciones de baile preparadas por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Con motivo del recorrido, se contemplan restricciones a la circulación y despeje vehicular sobre la avenida Juan Pablo II, de las 13:00 a las 16:00 horas, durante la formación de los vehículos participantes.

El Instituto Municipal de Cultura invitó a las familias mazatlecas a sumarse a esta celebración y acompañar a quienes buscan convertirse en los próximos representantes de la máxima fiesta del puerto.