Regresa Ocean Rodríguez por la puerta grande al Carnaval

Inspiradas en el mar, de gran altura, con muchas perlas y en donde predominará el color dorado, así definió que serán las carrozas reales del Carnaval de Mazatlán 2025 “La Perla”, el artista mazatleco Ocean Rodríguez Sain.

Después de dos años de ausencia, Rodríguez Sain regresa por la puerta grande con la elaboración de los carros alegóricos que más espera el público en el desfile.

Ocean será el creador de las carrozas reales de: Reina del Carnaval, Reina de los Juegos Florales, Rey de la Alegría y Reina Infantil, además de la elaboración del carro alegórico de la Banda La Adictiva, por su 35 aniversario.

Fundador de Artefacto Sets, una empresa líder en el diseño, construcción y ambientación de sets cinematográficos, además de la Dirección de Arte para comerciales, videoclips, programas de televisión y conciertos, el mazatleco dice sentirse muy contento.

“Para mí siempre es muy inspirador el mar, en la mayoría de mis proyectos, aunque no sean carros alegóricos tienen mucho que ver con el mar, con Mazatlán, y justo están inspirados esos elementos van a ver en todos los carros, inclusive el de La Adictiva, va a ser como un elemento que los va a unificar y los va a ser integrarse”, comentó el creador.

“Igual que siempre mi intención es hacer mi mayor esfuerzo y todas las capacidades que tengo, de la gente que trabaja conmigo y de la gente que se integra de aquí de Mazatlán, la idea es sorprenderlos y hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo”.

Los carros, comentó serán altos para que sean apreciados por todos los congregados en la Avenida del Mar.

“La intención es que sean carros altos, al igual que siempre, dependemos mucho del viento también, si logramos que el viento no jale tanto van a llegar creo que a 15 (metros), el de la reina y de ahí para abajo 13, 12, 10, les hacemos como un sistema y podemos crecerlos un poquito más”.

La versatilidad en sus estilos así cómo su toque atrevido, estarán plasmados en las creaciones, las cuales informó van a un 60 por ciento.

“La elaboración creo que debo de ir a un 60 por ciento, va muy rápido, la verdad, antier empezamos a hacer acabados con unas piezas, son dos talleres, uno de construcción y el otro de acabados, están en el mismo espacio y vamos avanzamos al mismo tiempos; el de La Adictiva es el que voy más atrasado, porque apenas me autorizaron el diseño el domingo, que ya fue oficial cuando tuve pláticas con Andrés Valdez, el líder de La Adictiva, y lo hicimos el fin de semana”.

En total comentó que están alrededor de 100 personas trabajando en la elaboración.

“Estamos trabajando de manera directa como 70 personas, pero de manera indirecta como 100, están herreros, carpinteros, gente de los acabados, escultores, que ya empezaron antes, después la electrificación, mecánica, también iluminamos los carros, entonces, entran los electricistas, va cambiando la gente, se van escalonando, y si hacemos la suma son como 100”.

Afirmó que habrá sorpresas, pero adelantó que todos llevan el color dorado.

“Creo que siempre vale la pena el factor sorpresa, pero bueno habrá dorado, al final son carrozas, la de la Reinita tiene mucho más color por lo mismo, todo lo va a integrar las perlas, las perlas van a ser elementos que verán mucho, igual lo de la iluminación, el de La Adictiva será impresionante como el de la MS, que creo que ese es el verdadero trabajo, y colores que tienen que ver con el mar, arena, los azules del mar”.

La carroza de la Reina de los Juegos Florales, que en esta edición festeja su 100 años, aseguró que reflejará esa temática.

“En lo de los Juegos Florales hicimos mucho énfasis de que fuera un carro que refleje los 100 años, que fue la petición que me hizo Raúl, y contento de cómo vamos y del diseño, creo que me sirvió mucho que me mandaran a descansar dos años, fue mucho más sencillo diseñarlos esta vez, los diseñamos muy rápido”.

“Este carro es muy grande, tiene elementos, lo van a ver y van a sentir reflejados los 100 años ahí, será un carro vistoso, sin perder la relevancia de que la Reina es la principal, pero también es muy vistoso, tiene mucho dorado, tiene muchos elementos del mar, la perla es parte, y con una aplicación distinta, regularmente casi siempre son elementos de la mitología griega, y esta vez son muy marítimos”.

Sobre su regreso y el trabajar para el Carnaval comentó que termina por ser un vicio.

“Se termina por ser un vicio el trabajar en el Carnaval, ya me había retirado y había pensado en ya no regresar, pero siempre había como la insistencia, y es muy satisfactorio trabajar para la ciudad, el momento es un momento muy importante que creo que vale la pena que todos nos sumemos”, apuntó.

“Estoy contento, digo, siempre que uno decide no hacer una cosa también tiene la posibilidad de hacerla de vuelta, por eso lo decidí y espero volver a satisfacerlos con el diseño de los carros”.

Sin problemas con la nueva administración

Informó que hasta el momento no tiene ningún problema con la nueva administración del Ayuntamiento, aunque no quiso revelar el costo de los carros, ni el costo que tendrá su trabajo.

Sobre las especulaciones que se han generado a su alrededor, entre ellas, el que busque la dirección del Instituto de Cultura, dijo que no tiene ninguna aspiración.

“Mi trabajo está en otro lado, en verdad, estoy lleno de ocupaciones, y creo que mi talento es otro, no ser servidor público, respeto mucho el trabajo de los servidores públicos, del mismo Raúl, pero no me interesa, no está en mis planes”.

Hasta el momento Rodríguez Sain lleva la elaboración de 35 carros alegóricos, incluyendo los carros pequeños que se presentaron en el Gran Premio de la Fórmula 1 del 2022.

Carrozas que elaborará Ocean Rodríguez:

Reina del Carnaval

Reina de los Juegos Florales

Rey de la Alegría

Reina Infantil

Carro alegórico de la Banda La Adictiva, por su 35 aniversario.