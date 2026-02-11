Regresa ‘Virulo’ a Culiacán con el show ‘Marketing Mexicano’

”A culiacán le hace falta reír”, expresó Alejandro García Villalón, mejor conocido Virulo, el humorista y cantautor cubano, que regresa a Culiacán después de tres años de ausencia, para presentar su nuevo show llamado Marketing Mexicano, con el que promete “arrancará” las risas de los presentes, el viernes 13 de febrero, a las 18:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio. El artista cubano compartió que en este nuevo espectáculo, viene acompañado de su hijo Sebastián, quien actuará junto a él tocando la guitarra en el show, así como del artista y percusionista sinaloense Daniel Borrego, quienes en conjunto darán un gran show.

”El espectáculo Marketing Mexicano nació porque la gente me enviaba videos y fotos de negocios con nombres muy curiosos, desde uno llamado La Pereztorta, hasta La Taquicardia, una taquería frente a un hospital, o el de la guardería llamada Children a su madre, eran tantos los nombres y negocios, por lo que decidí armar un espectáculo, cantando canciones que tengan que ver con esto, porque hay muchas cosas curiosas que pasan en México”, detalló Virulo.

Daniel Borrego, Juan Salvador Avilés, Virulo, Sebastián y Rodolfo Arriaga.

Este show, agregó, se estrenó en enero en la Ciudad de México, en el Foro del Tejedor, con mucho éxito y lleno total, después se presentó en Celaya, Irapuato, en donde el público ha salido contento, considerando que aquí en Culiacán, conociendo el sentido del humor de los culiacanenses, sí van a divertirse mucho. “Durante el show, yo voy presentando las fotos de estos lugares como una evidencia de que sí existen, canto las canciones. Será un show muy divertido, en el que por supuesto no dejaré fuera a Donald Trump, quien sigue molestando mucho a Cuba, a México, al mundo, interpretando la pieza, La neurona intranquila de Donald Trump, es show donde también hablaremos del amor, para celebrar así el Día del Amor y la Amistad, así que cantaremos cosas que tengan que ver con este tema, todo en una hora y media o tal vez dos que dura este show”, agregó.

Virulo comparte los detalles de su nuevo show en Culiacán.