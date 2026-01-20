Regresa ‘Virulo’ a Culiacán con ‘Marketing mexicano’

El cantante y humorista cubano Alejandro García “Virulo” regresará a Culiacán con su nuevo espectáculo Marketing mexicano, el viernes 13 de febrero, a las 18:00 horas, en el teatro Pablo de Villavicencio.

“Los mexicanos sin duda tienen una mercadotecnia muy especializada y durante un año he recibido generosamente de amigos y desconocidos muchas imágenes extraordinarias de negocios y establecimientos comerciales que han dado forma y nutrido este espectáculo”, señala el artista.

En su anterior visita a la entidad, como parte del Festival Cultural Sinaloa 2025, a finales del año pasado, Virulo comentó que durante 30 años ha estado viniendo a Sinaloa y siempre trata de traer algo nuevo, por lo que para este año ha preparado precisamente el espectáculo Marketing mexicano.

Este espectáculo, abundó, nace de que ha notado que los nombres de algunos negocios mexicanos tienen nombres muy particulares, como el de una taquería llamada La Taquicardia, ubicado frente al Hospital de Cardiología en la Ciudad de México, o una guardería de la colonia Narvarte, Children a su madre, “esos nombres dan para hacer un espectáculo y lo hice”.

Para su presentación estará acompañado en la guitarra por su hijo Sebastián, quien, junto a él, ofrecerá un concierto divertido, que traerá alegría a los asistentes, sin faltar, como siempre, los temas favoritos del público, como son Torta cubana, El mole, El latin lover, El colibrí, entre otros.