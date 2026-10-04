Regresan los Jueves Literarios con homenaje a Sabines y Sabina

La poesía y la música volvieron a encontrarse en Casa Haas con el regreso del programa Jueves Literarios, que abrió su temporada Otoño-Invierno con el espectáculo “JS y JS: Los Amorosos”, dedicado a la obra del poeta mexicano Jaime Sabines y del cantautor español Joaquín Sabina.

En una velada íntima, la literatura se entrelazó con la música para ofrecer al público un recorrido por algunas de las obras más representativas de ambos creadores.

La bienvenida y conducción del encuentro estuvieron a cargo de la maestra y promotora cultural María Muñiz, mientras que la parte artística corrió por cuenta de la agrupación Juglarías, cuyos integrantes combinaron voces e instrumentos para llevar al escenario la sensibilidad amorosa y reflexiva de Sabines y Sabina.

El elenco estuvo integrado por Ileana Osuna, Carlos Maldonado y Eunice Múrua, en las voces; Luis Ornelas, en la guitarra; Charlette Veytia, en las percusiones, y David Esqueda, en el teclado.

Durante la presentación se sucedieron poemas y canciones vinculados con el amor, la nostalgia y las relaciones humanas, entre ellos “Los amorosos callan”, “A la orilla de la chimenea”, “No es que muera de amor”, “Yo no lo sé de cierto”, “Me tienes en tus manos”, “Rosas de Lima”, “Pequeñas de amor”, “Lento”, “Amargo animal que soy” y “Cerrado por derribo”.

La propuesta permitió establecer un diálogo entre dos autores de distintas generaciones y nacionalidades, pero unidos por una escritura marcada por las emociones, el amor y las contradicciones de la vida cotidiana.

La interpretación de Juglarías mantuvo la atención de los asistentes, quienes respondieron con prolongados aplausos al término de la presentación.

Como parte del cierre de la primera jornada de este nuevo ciclo de Jueves Literarios, los artistas recibieron un reconocimiento por su participación en la apertura de la temporada cultural en Casa Haas.