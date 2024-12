$!Reina el espíritu decembrino en la Gala Navideña

Con gran emoción mazatlecos y extranjeros disfrutaron de uno de los eventos culturales más esperados del año, donde la magia de la navidad se apodera de los espectadores a través de un espectáculo de lujo en el cual lucieron su talento distintas compañías artísticas del puerto.

Una de las principales sorpresas de la noche fue la participación del ganador del Emmy, Mauricio Martínez, quien contagió de alegría a los presentes con interpretaciones de temas como “Ven a mi Casa esta Navidad”, “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” Y “The Wonder Of Winter”.

Quienes también brillaron con una memorable interpretación, fueron los músicos de la Camerata Mazatlán, bajo la dirección de Sergio Freeman, quienes unieron a las voces del Coro Ángela Peralta, Coro Guillermo Sarabia y el Coro Infantil del Centro Municipal de las Artes, cautivando a los espectadores.

El atractivo visual de la gala, recayó en los bailarines de la Compañía Ballet de Mazatlán y la Escuela Municipal de Ballet Clásico, quienes con sus coreografías consiguieron inmergir al público en las historias narradas en cada canción.

Al salir sobre el escenario, el talento y carisma de la mezzosoprano Saraha Holcombe contagió de alegría al recinto, cuando le tocó interpretar el tema “La Marimorena”, mismo efecto que logró tener la soprano Penélope Cruz, al cantar “Joy To The World”.

El talento de ambas hizo eco en el Ángela Peralta cuando unieron sus voces para un popurrí navideño, donde cantaron canciones como “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, “Have Yourself a Merry Little Christmas” y “We Need A Little Christmas”.

Uno de los temas más cantados fue interpretado por el tenor Andrés Carrillo, “Rodolfo El Reno”, al tener un imponente acompañamiento del conjunto coral, para posteriormente, el también tenor Iván Valdez diera seguimiento con su interpretación de “Santa Claus Llegó a la Ciudad”, vestido de dicho personaje, cautivando así a los presentes. Además de tener sus momentos de brillar de forma individual, todos solistas estuvieron mezclando sus voces en canciones, siendo donde más brillaron “Keep The Christmas With You” y “Noche de Paz”.

Un evento de tradición Como ya es una tradición en el puerto, las familias mazatlecas y residentes extranjeros se dieron cita para gozar de este espectáculo, el cual esparció la magia de la Navidad.

Al término del evento se llevó a cabo un tradicional convivio entre los presentes, quienes pudieron degustar distintos aperitivos de la temporada, como ponche de frutas, buñuelos, tamales dulces y chocolate caliente. De igual forma, los más pequeños tuvieron la oportunidad de quebrar una piñata llena de distintos tipos de dulces.