Reinterpretan a la Adelita desde la memoria y la violencia

La figura de la Adelita, uno de los personajes más reconocibles de la Revolución Mexicana, será llevada a escena desde una mirada contemporánea con la puesta en escena “De cenizas y trenzas”, que se presentará este martes 6 de octubre, en Casa Haas.

La cita es a las a las 19:00 horas, en el recinto ubicado por la Heriberto Frías.

El unipersonal de teatro físico y música en vivo es escrito, dirigido e interpretado por la artista Valeria Humbert, quien retoma la imagen de la mujer revolucionaria para abordar temas como la memoria, el duelo, la ternura y las distintas formas en que las mujeres sostienen la vida en territorios marcados por la violencia.

Durante aproximadamente 50 minutos, Humbert utiliza el lenguaje corporal, el canto y recursos audiovisuales para construir una propuesta escénica en la que se mezclan corridos tradicionales, recuerdos familiares y elementos de la cultura popular del norte de México.

Entre estos elementos se encuentra la elaboración de tortillas de harina, una actividad cotidiana que dentro de la obra adquiere también un sentido ritual.

Como parte de la experiencia, la intérprete comparte con el público alimentos preparados durante la propia función.

La música en vivo acompaña el trabajo físico de la actriz, mientras la iluminación y las proyecciones amplían el espacio escénico y funcionan como parte de la dramaturgia.

La propuesta cuenta con el acompañamiento musical y asistencia de dirección de Kaleb Oseguera, asesoría coreográfica de Wesly Miroslava Marroquín y la participación en voz en off de Martha Valdez, mujer mayo-yoreme de Huatabampo, Sonora.

“De cenizas y trenzas” forma parte de la Temporada Otoño-Invierno y es un proyecto beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Sinaloa 2025.

La puesta en escena busca generar un espacio íntimo para reflexionar sobre la identidad y la memoria compartida, tomando como punto de partida una figura histórica que ha sido representada de distintas maneras en la cultura popular mexicana.

La función será este martes 6 de octubre, a las 19:00 horas, en Casa Haas. Los boletos tienen un costo de 100 pesos y están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta.

La taquilla atiende de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.