Reinventa tu negocio

Reinventar un negocio requiere creatividad y pensar fuera de la caja, el problema es que no te das cuenta cuando estás dentro de ella.

Entorno mexicano incierto

El país que fuimos por muchas décadas ha cambiado y no precisamente para bien. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada está perdiendo terreno, el bloqueo de las cuentas bancarias, gracias a quien mueve los hilos de “la corte del acordeón”, está dejando más indefenso al ciudadano jurídicamente al no poder ampararse colectivamente.

El día de mañana a discreción del régimen, pueden expropiarte como les sucedió a muchas familias en la construcción de los megaproyectos del Sureste.

La propiedad y el bolsillo son las partes más sensibles de cualquiera y son los resortes fundamentales de la economía, cuando se amenaza el patrimonio familiar queda amenazado el incentivo económico medular del país. El régimen hace estos embates gradual y selectivamente para reducir la resistencia ciudadana, cada vez más impávida.

Patrones de compra cambiantes

Asimismo los reportes nacionales que leemos indican cambios notables en los patrones de compra: no les alcanza para lo básico, los precios de los alimentos básicos escalan y el ingreso real disminuye.

Además la inseguridad, las extorsiones, los costos de los combustibles, del transporte, de los suministros, afectan el mercado, el factor narco-político complicó las cosas severamente y empeorará si sigue.

Cambios profundos de mentalidad

Sin duda en el entorno hay más amenazas y también nuevas oportunidades. El mérito es detectarlas a tiempo y cambiar la forma en que se ven las amenazas, “viendo en lo ineludible lo posible”, de otra manera reaccionarás como una víctima y no proactivamente.

Esto se dice fácil, pero requiere del empresario cambios profundos de mentalidad y definir con claridad su estrategia del negocio, porque “quien tiene muy claro el qué, de alguna manera descubre el cómo” decía Goethe.

Una estrategia clara y flexible

Lamentablemente muchos empresarios creen tener clara su estrategia, pero no resiste las adversidades, conviene actualizarla sin los sesgos internos porque pierde amplitud y no se capta lo esencial. Una empresa insistió hacer por su cuenta el FODA sin ayuda externa pero no se dieron cuenta que sus sesgos les impidieron dar saltos cuánticos. En el Hospital Civil de Culiacán propusimos soluciones detonadoras que cambiaron radicalmente la institución simplemente porque vimos los toros de lejos.

Y algo muy importante: toma decisiones sensatas con la información disponible y veraz, la espera y el titubeo pierden la oportunidad, además la rigidez y la burocracia pueden hundir el barco. Escucha tu intuición no tu impulsividad reactiva.

Napoleón tuvo éxito porque escogía el campo de batalla y preparaba de antemano sus tácticas, respondiendo prontamente ante lo imprevisto. La capacidad de respuesta da ventaja, no ver venir las amenazas lo impide.

Resolver lo importante

Lo estamos viendo con nuestros clientes, nos llaman para resolver problemas, que de resolverlos no resuelven el negocio valga la redundancia. Buscan cambiar las formas: aumentar las ventas, hacer promociones, reducir el gramaje, ofrecer otros productos y servicios, sin resolver el fondo porque simplemente no lo detectan.

Hay situaciones que requieren reinventarse. El punto es detectarlo y hacerlo con ayuda experta. Vemos con frecuencia que el empresario se sumerge en la operación diaria, pero ésta lo absorbe y ciega sin darse cuenta. A alguien de fuera le resulta más fácil ver la pecera de la empresa y es donde la consultoría se justifica.

Además sucede que cuando baja la marea -al bajar las ventas- se detectan cosas debajo del agua que antes no se veían, pero estaban afectando la rentabilidad o el mal servicio, por ejemplo; vender mucho no siempre garantiza el éxito ni la permanencia. Negocios muy exitosos de pronto desaparecen.

Incluso tu “cliente ideal”, resulta distinto del cliente real, ese del que vives...

Dos casos legendarios

La publicidad de una marca de cigarros se enfocó en hombres urbanos, por eso escogieron un vaquero recio y solitario, pero descubrieron con sorpresa que sus consumidores eran más las féminas. Por cierto, el vaquero terminó muriendo de cáncer de pulmón después.

En los años 70’s cuando los norteamericanos incursionaron en un país árabe, una compañía líder de detergentes los inundó de espectaculares con una secuencia de 3 fotos de izquierda a derecha: la 1ª una de ropa sucia, la 2ª echándola a la lavadora con el detergente y la 3ª ¡la ropa limpia! Aquello fue un rotundo fracaso.

Nadie imaginó el por qué. Resulta que los árabes leen de derecha a izquierda, lo que significó para ellos todo lo contrario.

Ayuda para salir de la pecera

Resulta difícil salir de la pecera donde uno nada, el experto la ve desde afuera. Además, entre más obvio sea algo más difícil resulta verlo: se requiere una mente “metafísica” y creativa para detectarlo.

Hay cosas tan obvias ocultas en las páginas de Excel que nadie las ve en las juntas semanales, pero al descubrirlas se detectan “obviedades” que ayudan a comprender mejor el negocio, y a no perderse en la maraña de los números y gráficas. Bien lo dijo Saint-Exúpery en “El Principito”: “lo esencial es invisible para los ojos”.

Reinventar el negocio requiere de una creatividad fuera de la caja. Estar dentro de ella lo dificulta.

Como consultores en dirección te podemos decir que si sigues dirigiendo como de costumbre es posible que llegues tarde a la fiesta. Las oportunidades te están esperando: aparecen cuando clarificas tu visión.