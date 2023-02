Aún continuaron con Don’t let me down , coreada por centenas de voces, y cerraron definitivamente con Imagina , coreada con una multitud de teléfonos celulares con sus lámparas encendidas.

El concierto inició a la hora prevista ante un público que, se dijo, provenía de Mocorito, Guamúchil, Mazatlán e incluso de otros estados, y culichis, por supuesto, y abrió con el tema I saw her standing there, para seguir con Love me do, La noche de un día difícil, Y la amo, Can’t buy me love y Yesterday, que hizo arreciar los coros entre el público.

Otras más fueron “Lady Madonna”, “Back in the USSR”, “Mientras llora mi guitarra”, “Something” y por supuesto, “Let It be”, que hizo sacar a la gente sus celulares, encender las lámparas y cantarla mientras agitaban los brazos en alto.

Se empezaron a despedir con Come together, luego Get back y ahora sí, con Hey, Jude, también acompañada con las luces, coros y manos al aire por el público que llenó el ágora.