Rendirán homenaje a Héctor Luna en el Festival de Día de Muertos del Museo de Arte

Con un altar conmemorativo, teatro y poesía, el Museo de Arte de Mazatlán celebrará el Festival de Día de Muertos 2026, dedicado a la memoria de Héctor Luna, actor, director y maestro de teatro que dejó huella en la comunidad artística del puerto.

La actividad se realizará el domingo 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en las instalaciones del recinto cultural, sede de la Delegación Sur del Instituto Sinaloense de Cultura.

El festival busca mantener viva una de las tradiciones más representativas de México y a la vez, reconocer la trayectoria de Luna, quien dedicó gran parte de su vida a las artes escénicas y contribuyó a la formación de nuevas generaciones de artistas.

Como parte central del programa, se presentará un Altar de Muertos dedicado al artista, coordinado por la maestra María Muñiz.

A través de los elementos tradicionales de esta celebración, el espacio evocará su memoria y su aportación a la vida cultural de Mazatlán.

El homenaje reunirá a familiares, amigos, compañeros de escenario y público en general en torno al recuerdo de quien destacó por su vocación teatral y su participación en la comunidad artística local.

La jornada continuará con la agrupación ADN 51 Teatro, que bajo la dirección de Alfredo Vergara, presentará la puesta en escena Don Baldomero, de El Piporro, propuesta que acercará al público al humor y a las expresiones populares mexicanas.

La poesía también tendrá un lugar en el programa con la participación de Vergara, quien declamará Qué costumbre tan salvaje, del escritor mexicano Jaime Sabines, poema que aborda la muerte y las emociones que acompañan la ausencia de los seres queridos.

La invitación está abierta a la comunidad artística, familiares, amigos y público en general para participar en esta celebración dedicada a recordar la trayectoria y el legado de Héctor Luna.