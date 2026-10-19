$!Rendirán homenaje a Lola Beltrán con el concierto ‘Lola La Grande’ en Casa Haas

A 30 años de la partida de una de las figuras más representativas de la música vernácula, Lola Beltrán, la mezzosoprano Athenea Reyes ofrecerá el recital tributo denominado ”Lola La Grande”, dedicado al legado de la cantante sinaloense.

El espectáculo se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en Casa Haas. Durante la velada, Reyes estará acompañada por el Mariachi Tradicional para interpretar una selección de los temas más emblemáticos de la música ranchera que inmortalizaron a la intérprete sinaloense y la consolidaron como un ícono de la identidad musical del país.