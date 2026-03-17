Rendirán homenaje al médico e investigador Rafael Valdez Aguilar en la FELIUAS 2026

Como parte del programa de la FeliUAS 2026, la Universidad Autónoma de Sinaloa rendirá un homenaje al médico, investigador y docente universitario Rafael Valdez Aguilar, en reconocimiento a su amplia trayectoria en el campo de la medicina, la docencia y la investigación académica.

El acto se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo, a las 10:00 horas en el Polideportivo Universitario, espacio donde la comunidad universitaria y el público asistente podrán reconocer la trayectoria de uno de los académicos que han contribuido al desarrollo de la formación médica en Sinaloa.

El doctor Valdez Aguilar realizó sus estudios de Medicina en la Universidad de La Habana, en Cuba, institución reconocida por su sólida tradición en la formación de profesionales de la salud. Posteriormente continuó su preparación académica con estudios de posgrado que fortalecieron su perfil como investigador y docente.

Cuenta con una maestría en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de un doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Asimismo, realizó un diplomado en Epidemiología Clínica en la Universidad de Chile, lo que amplió su formación en el análisis científico y clínico aplicado a la medicina.

Entre sus aportaciones institucionales destaca la fundación de la Coordinación Universitaria del Hospital Civil de Culiacán, hoy conocida como CIDOCS, instancia académica vinculada a la formación clínica de estudiantes de medicina y al impulso de la investigación en salud. De este espacio fue fundador titular y director en dos ocasiones.

Además de su trabajo en el ámbito hospitalario y académico, el doctor Valdez Aguilar se desempeñó como director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde donde contribuyó a fortalecer la formación de profesionales de la salud y a consolidar proyectos académicos en beneficio de la comunidad universitaria.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos por su labor médica y de investigación, entre los que destaca la distinción de Profesor Ex Oficio otorgada por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El homenaje que se realizará en el marco de la Feria del Libro universitaria busca reconocer no solo su trayectoria profesional, sino también su contribución a la formación de generaciones de médicos y al desarrollo de la investigación científica en la institución.

Con este reconocimiento, la Universidad Autónoma de Sinaloa destaca la vida académica de un universitario cuya labor ha estado ligada al crecimiento de la educación médica y al fortalecimiento de la investigación en el campo de la salud.