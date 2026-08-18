Rendirán homenaje al Teatro Ángela Peralta durante la Velada de las Artes 2027

Un homenaje al Teatro Ángela Peralta y las diferentes etapas que ha vivido el recinto a lo largo de su historia será la temática principal que se abordará durante la Velada de las Artes del Carnaval Internacional de Mazatlán 2027 ‘Amamos Nuestras Tradiciones’, anunció Óscar García Osuna, director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Durante la presentación de la próxima edición del Carnaval de Mazatlán, García Osuna dio a conocer esta la propuesta, la cual recordará los diversos usos que ha tenido el inmueble, el cual, además de recibir producciones teatrales y espectáculos artísticos, funcionó como cine y albergó encuentros de lucha libre.

“Ahora va a ser un homenaje al Teatro Ángela Peralta, es decir, a todo lo que por aquí ha sido, como cine, lucha libre, y teatro”, comentó.

El funcionario señaló que el espectáculo será diseñado con la colaboración de artistas y creadores locales, entre los que mencionó al baritono mazatleco, Adán Pérez, quien contribuirá a construir una propuesta destinada a recuperar la memoria del emblemático recinto.

Asimismo, destacó que la intención será mostrar las distintas transformaciones del teatro y su importancia dentro de la vida cultural y social de Mazatlán, mediante un montaje que combine la historia del inmueble con el talento artístico formado en el puerto.

El titular de Cultura adelantó que uno de los compromisos será presentar posteriormente el espectáculo fuera de la ciudad, con la finalidad de proyectar la producción artística de Mazatlán en otros escenarios.

Destacó que la propuesta seguirá el camino abierto por artistas mazatlecos como el director de orquesta Enrique Patrón de Rueda y la maestra Zoila Fernández, quienes han llevado la música y la danza local a escenarios nacionales e internacionales.

“Así como lo ha logrado el maestro Enrique Patrón y la maestra Zoila con la danza, tenemos que mostrar nuestro talento no solamente aquí, sino también afuera, porque eso es lo que da orgullo”, afirmó.

La Velada de las Artes forma parte de los principales acontecimientos culturales del Carnaval de Mazatlán y tradicionalmente reúne distintas disciplinas artísticas en un espectáculo especial.

Para la edición 2027, el Instituto de Cultura buscará que la gala no solamente acompañe la celebración, sino que también permita reconocer al Teatro Ángela Peralta como uno de los principales símbolos culturales e históricos del puerto.