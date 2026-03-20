Rendirán tributo a Lola Beltrán a tres décadas de su adiós

Bajo el título “Recordando a Lola la Grande” a 30 años de su fallecimiento, el martes 24 de marzo a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta se rendirá tributo a la reina de la canción ranchera.
Tres décadas han pasado desde aquel 24 de marzo de 1996, cuando México perdió a su voz femenina más emblemática. Hoy, el legado de Lola Beltrán, la hija predilecta de Él Rosario, Sinaloa, regresa con toda su fuerza al mismo recinto que se unió al luto estatal de tres días para despedirla de cuerpo presente.
El espectáculo contará con la participación estelar de su hija, la cantante María Elena Leal, quien mantiene viva la llama de este linaje. Se sumarán al escenario Diana Reyes y Silvia Zepeda, voces de gran potencia vernácula, acompañadas por el Mariachi Occidental y bailarines del Ballet Folklórico del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, para dar vida coreográfica a “clásicos” que encumbraron a Lola La Grande.
El talento de Juan Pablo García al piano y la voz de Ariadna Rosales convertirán este homenaje en una experiencia multisensorial.
Presentado por Luz Récord y Five Brothers en colaboración con el Gobierno de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, el evento ofrecerá un recorrido histórico a través de la proyección de cápsulas del recuerdo: Desde el anuncio del fallecimiento de “la Reina de la Canción Ranchera” en 1996 por Ricardo Rocha y Jacobo Zabludovsky, hasta recortes de prensa que documentan el impacto de su partida.
María Elena Leal, hija de la gran cantante, actriz y presentadora mexicana y su equipo de producción han preparado una video documental sobre su altruismo, su exitosa carrera cinematográfica, su presencia en la televisión nacional y su trascendencia en los más importantes escenarios del mundo.
Fue en 1976 cuando el Palacio de Bellas Artes, máximo recinto cultural de México, se rindió ante la grandeza artística de Lola Beltrán. Aquella noche histórica, acompañada por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, la intérprete rosarense elevó temas como “Cucurrucucú Paloma”, “Si nos dejan” y “Paloma Negra” al nivel de las grandes artes, demostrando, como decía Elena Poniatowska, que “la voz de México es femenina”.
El homenaje recordará cómo Lola Beltrán llevó la música a los escenarios más exigentes del planeta, presentándose con éxito rotundo en: L’Olympia de París y el Metropolitan de Nueva York; La Sala Tchaikovsky de Moscú y el Conservatorio de Leningrado; el Carnegie Hall, el Madison Square Garden y hasta la Casa Blanca.
La entrada para disfrutar “Recordando a Lola la Grande”, es gratuita, cupo limitado con acceso controlado mediante boleto para asegurar la mejor experiencia a los asistentes.
Boletos disponibles en la taquilla del TAP a partir del lunes 23 de marzo, abierta de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.