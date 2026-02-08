Repartirá el Gran Baile Infantil del Carnaval más de 80 mil pesos en premios

La niñez mazatleca se prepara para vivir y gozar a lo grande el Gran Baile Infantil del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora! en el Teatro Ángela Peralta, escenario para la diversión, la creatividad y la proyección del talento infantil.
El lunes 16 de febrero a partir de las 10:00 horas el recinto cultural recibirá a niños y niñas entre 4 y 10 años de edad que competirán en las categorías de Fantasía (individual o pareja) y Baile (individual, pareja y comparsa).
Pablo Navarrete, coordinador del Gran Baile Infantil dijo que se espera que este año se rompan récords de asistencia ante el gran interés por participar expresado por escuelas de danza de San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa, por lo que
La edición “Arriba la Tambora”, repartirá alrededor de 80 mil pesos en premios y el jurado conocedor del tema definirá los tres primeros lugares en cada categoría.
Hasta el momento se han registrado 50 participantes, un promedio de 10 contendientes en cada categoría pero las inscripciones continuarán abiertas hasta las 9:00 am del 16 de febrero en las instalaciones de Cultura Mazatlán.
Para concretar el proceso de registro, el padre/madre, tutor o representante del concursante, debe presentarse en el Instituto de Cultura, situado en Av. Miguel Alemán #203 Centro, en horarios de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, entregar copia del INE, RFC, una credencial con foto y copia del acta de nacimiento del participante, y pagará 120 pesos de inscripción por competidor.
La pista musical se entregará el día del registro en formato .mp3 y no debe exceder de 90 segundos, en caso de incumplimiento el comité organizador tocará música aleatoria y no habrá cambios.
Los boletos para disfrutar el Gran Baile Infantil están a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, cuestan 120 por persona de 5 años en adelante. Atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a19:00 horas, sábados de 09:00 a 13:00 horas.