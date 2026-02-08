Repartirá el Gran Baile Infantil del Carnaval más de 80 mil pesos en premios

La niñez mazatleca se prepara para vivir y gozar a lo grande el Gran Baile Infantil del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora! en el Teatro Ángela Peralta, escenario para la diversión, la creatividad y la proyección del talento infantil.

El lunes 16 de febrero a partir de las 10:00 horas el recinto cultural recibirá a niños y niñas entre 4 y 10 años de edad que competirán en las categorías de Fantasía (individual o pareja) y Baile (individual, pareja y comparsa).

Pablo Navarrete, coordinador del Gran Baile Infantil dijo que se espera que este año se rompan récords de asistencia ante el gran interés por participar expresado por escuelas de danza de San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa, por lo que

La edición “Arriba la Tambora”, repartirá alrededor de 80 mil pesos en premios y el jurado conocedor del tema definirá los tres primeros lugares en cada categoría.