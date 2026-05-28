Resalta Arturo Santamaría la relación e impacto entre el turismo y el futbol en su nuevo libro

El turismo deportivo, sobre todo el futbolístico ocupa un lugar central a escala global, lo que puede definirse como una modalidad de viaje de ocio orientada a la participación directa o indirecta, por lo que una de cada dos personas tiene afición al futbol, un deporte que se ha convertido en un catalizador turístico, señala el escritor Arturo Santamaría Gómez, en su libro Turismo y Futbol 2026. El libro en el que también participa Eduardo Sáinz Díaz, se presentó en el Centro de Artes Centenario, detalla la importancia de los hechos que genera el deporte como generador de turismo en el mundo, ya sea en lo profesional o amateur, hablando de futbol.

El libro se presentó en el Centro de Artes Centenario.

“El turismo deportivo es uno de los grandes motores turísticos mundiales. En Mazatlán, ya sea en un plano amateur o profesional, un encuentro deportivo genera visitantes externos, sobre todo si se trata de grandes equipos, generando una gran ocupación hotelera, y llenando la mitad del estadio para ser a su equipo y para divertirse también”, señaló Santamaría. El mazatleco detalló que un ejemplo mundial más exitoso que mueve a miles de turistas en cada juego son con los equipos del Real Madrid y el Barcelona, un turismo que va exclusivamente a ver un juego de ellos, visitando los museos de cada equipo. En la obra, dijo, comparte cifras de cómo el futbol mueve a miles y miles personas en el mundo, pero en el caso de México, sobre todo en los campeonatos mundiales han sido las principales plataformas para hacer crecer el turismo a nivel mundial, ejemplo de ello es lo sucedido en el 70, donde México empezó a convertirse en potencia turística de juegos mundiales, esto gracias a la gran proyección que tuvo. Agregó que después del mundial en 1986, México dio un gran salto en proyección y como potencia turística deportiva.

Arturo Santamaría Gómez.

“Con este nuevo campeonato mundial México espera dar un salto importante, de ser la séptima potencia mundial a convertirse en la quinta potencia turística mundial, gracias a la plataforma del mundial de futbol, que se ve en todo el mundo por cientos de millones de aficionados, más los que vienen”, resaltó. En su charla Santamaría expuso que con todos esas personas que vienen a ver el mundial en México, se calcula que puede llegar cercano al ingreso del 1 por ciento del producto interno bruto de este año, nada más con el mundial se van a generar, dijo, más de 3 mil millones de dólares o más por ingresos del turismo. A esto, subrayó, hay que agregarle la gran proyección cultural, social, gastronómica. Recordó también que en los dos anteriores mundiales de futbol realizados en México, el país creció en el panorama mundial, como un país que puede organizar este tipo de eventos y con mucho potencial. Turismo y Futbol 2026, dijo, surgió por su interés de estudiar el turismo de Sinaloa, así como estudiar el futbol también del estado en varios momentos, enfocándose así en la importancia que tenía este deporte a nivel turístico. El libro esta dividido en cinco capítulos, como lo son: Futbol, turismo y ciudad entre el espectáculo, la identidad y la economía del ocio, seguido de Trabajo afectivo, espectáculo global y ciudad vivida, Cuando el futbol se convierte en industria turística, Violencia criminal, turismo y la Copa Mundial, entre otros temas.

Jorge Ibarra Martínez.

Durante la presentación del libro se tuvo como comentarista a Jorge Ibarra Martínez, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la UAS, quien manifestó en su mensaje que este nuevo libro del escritor mazatleco surge en un momento oportuno, el cual se destaca al llegar justo a las puertas de que México sea nuevamente anfitrión del Mundial de Futbol 2026. "Esta obra es oportuna porque nos ayuda a reflexionar sobre las experiencias fallidas que han existido en nuestro estado, para posicionarlo como sede de futbol de primera división, que se intentó con los Dorados de Sinaloa, pero que al final no pudo consolidarse, caso similar con el Mazatlán FC, el cual vivió recientemente su última temporada”, detalló. Ibarra Martínez subrayó que el objetivo de este libro es comprender la complicidad de la relación que hay entre el futbol, turismo y ciudad, invitando a ver el futbol más allá de los límites deportivos, para entenderlo como un fenómeno cultural de masas, un espectáculo global, un negocio corporativo, como un dispositivo de identidad, una herramienta de posicionamento territorial, pero sobre todo, como una experiencia turística. “El libro establece datos, cifras, entre ellos, que el futbol tiene en el mundo más de mil millones de practicantes, y 3.5 mil millones de aficionados, revelando también que en el mundo, 1 de cada dos personas tienen un vínculo emocional y simbólico con este deporte”, detalló.

Carlos Alfonso Rea.

Carlos Alfonso Rea fue otro de los comentaristas en este evento, el jefe de la unidad Culiacán de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, quien compartió que Turismo y Futbol 2026, es un libro interesante, en el que se destaca el impacto turístico, económico, que tiene un deporte como este a nivel mundial. “En el libro me llamó la atención las cifras que arroja, como que en México se generará una derrama económica de 3 mil millones de dólares con la participación en esta copa del mundo, mostrando como el país tuvo una serie de transformaciones institucionales para llevar a cabo encuentros deportivos como las olimpiadas del 68, hasta llegar a los campeonatos mundiales de futbol”, dijo.

La Diputada Teresa Guerra dio la bienvenida a los asistentes a la presentación del libro.