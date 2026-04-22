Resalta Natalia Hernández que ‘La Gran Mesa’ mostrará el verdadero sabor del mar

En Culiacán, la comida no es solo comida, es una forma de unión, de celebrar, de recibir y de compartir, por ello, este sábado 25 de abril se realizará la primera edición del Festival Gastronómico denominado de La Gran Mesa: Donde el sabor nos une, fusionando los típicos sabores sinaloenses, con la belleza de la naturaleza del Jardín Botánico de Culiacán. El evento comenzará a partir de las 15:00 horas y culminará a las 22:00 horas, con la participación de 20 chefs, cuya propuesta gastronómica será exquisita y se podrá disfrutar durante el evento. Este festival gastronómico y cultural reunirá a chefs reconocidos, restaurantes locales, mixólogos, artistas y talentos creativos en una experiencia que honra lo mejor de Sinaloa: su sabor, su gente, su identidad y su espíritu generoso. Uno de ellos es Natalia Hernández, chef y directora del Restaurante Long Beach en Bahía Altata, quien se mostró emocionada y lista para ofrecer ricos platillos que suelen disfrutarse en este turístico lugar, aportando su experiencia, sazón, y pasión por la cocina, junto a los demás expositores, con el deseo de dar un gran festín a todos los asistentes.

En La Gran Mesa participan reconocidos chef locales e invitados especiales.

”La cocina siempre ha estado ligada a mi vida, crecí en Altata, y desde chiquita olía a marisco y lo único que me faltaba era el limón, creo que esto es algo que traemos todos los altateños, pero a quién no le gusta comer mariscos y a los sinaloenses ni se diga”, expresó. Aunque ella es egresada de la carrera de Ingeniería Industrial, el destino la llevó a dedicarse de lleno al restaurante Long Beach, el cual cuenta con más de 70 años de fundación, lo inició su abuelo Faustino Hernández, luego atendido por su padre, también llamado Faustino, y hoy ella está al frente de la tradición familiar. “Altata es un referente importante en cuanto a marisco se refiere, súmale a esto las manos que los preparan, ofreciendo un platillo que no se disfruta mejor si no es en Altata un buen fin de semana”. Para este evento de La Gran Mesa dijo que lleva una propuesta fresca, es decir, otra manera de comer mariscos, saliendo un poco de la tradicional que todos conocen, con un preparado de chocolatas, agregando otros alimentos de la región, otra opción más, pero igual de deliciosa, razón de más para no perderse este evento. “La Gran Mesa es un evento que muchos esperamos, me gusta el concepto que ofrece, de proyectar lo que somos a través de la comida, y eso es algo que yo me he enfocado mucho, buscando proyectar los sabores de Altata en otros lugares, y no solo en Culiacán o en toda la región, este evento es una plataforma para que nos conozcan más”, dijo. Respecto a su menú para este día, detalló que no sólo serán mariscos, habrá chocolatas, ceviche acilantrado, ceviche de sierra preparado al estilo de Altata, entre otras sorpresas.

Natalia consideró que la aportación que harán los altateños a este evento, tiene que ver con mostrar lo que ellos son a través de su gastronomía, por ese gusto de servir a los demás, ofreciendo desde la entrada, una probadita de lo que ahí se degustará y que será preparado con mucho cariño para todos los asistentes. ”Será un día para disfrutar, para pasarla bien como nos gusta, comiendo, en un buen ambiente con muchos amigos. Lo que yo voy a aportar es la experiencia de cómo un sinaloense disfruta ir por la tarde a comer marisco, ya sea a una carreta, a un restaurante o hasta Altata”.

Natalia Hernández cuenta con 11 años de experiencia al frente del restaurante Long Beach en Altata.