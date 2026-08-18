Resaltará Carnaval de Mazatlán 2027 las raíces porteñas con tradición, arte y cultura

Con una propuesta destinada a rescatar y proyectar los símbolos, las costumbres y las expresiones que dan identidad al puerto, se presentó de manera oficial el Carnaval Internacional de Mazatlán 2027, denominado “Amamos Nuestras Tradiciones”, el cual se celebrará del 4 al 9 de febrero del año entrante.

El anuncio se realizó en el Teatro Ángela Peralta, donde tuvo lugar un espectáculo que reunió música tradicional mexicana, danza folclórica y la Danza del Venado, con la participación de alumnos y artistas formados en el Centro Municipal de las Artes.

El director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, encabezó esta ceremonia, donde expresó que el principal desafío será incorporar plenamente el Carnaval al proyecto cultural del municipio, de manera que no se limite a ser una celebración popular, sino que también funcione como un espacio para preservar y transmitir las raíces de la comunidad.

“El gran desafío que tenemos es que el Carnaval se incorpore a Sembrar Cultura. El año pasado dignificamos nuestra música y hoy queremos dignificar nuestras tradiciones y tiene que incorporarse a la cultura que queremos mostrar y llevar a todos”, comentó.

“Si no canalizamos correctamente el Carnaval, puede convertirse solamente en una fiesta, pero también tenemos que mostrar la otra parte, como lo es el que somos cultura”.

García Osuna explicó que la edición 2027 realizará un recorrido por la historia, las celebraciones, el arte, la cultura y la forma de vida de los mazatlecos, contando con símbolos que formarán parte de la propuesta como lo son el venado, el ulama, la mujer mazatleca y las actividades pesqueras y marítimas, además de elementos relacionados con la esperanza y la alegría de vivir.

“Vamos a reflejar lo mejor que tenemos, como lo es nuestra alegría, nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser. Tenemos que mostrar nuestros símbolos, nuestros atributos y nuestra fuerza a través del Carnaval”, declaró.

El funcionario mencionó que “El Venado” será presentado como una figura fuerte y erguida que representa la identidad sinaloense, así como la mujer mazatleca también será enaltecida como símbolo de orgullo, dignidad y unidad, mientras que el sector marítimo será representado a través de los barcos que salen del puerto en busca de camarón, sardina y atún, así como por las familias que despiden a los pescadores y esperan su regreso.

Por otro lado, García Osuna señaló que la niñez ocupará un lugar importante dentro del concepto, al considerar que las nuevas generaciones deberán conocer y mantener vivas las costumbres heredadas por sus padres y abuelos.

“Los niños son el futuro y, si no les sembramos el orgullo por nuestras tradiciones, no estamos haciendo la labor completa, pues esta parte infantil será la esperanza de vivir, a través de la magia y de lo que nosotros, como adultos, somos responsables de formar en ellos”, expresó.

Como parte del rescate de las tradiciones mexicanas y sinaloenses, el Lienzo Charro será utilizado como sede de diferentes actividades, entre ellas la primera manifestación del Carnaval, por lo que el titular de cultura mencionó que este espacio estuvo vinculado en otras épocas con la celebración del lunes de Carnaval, por lo que se pretende recuperar su presencia dentro de la programación.

“Este año el Lienzo Charro será una de las sedes de las celebraciones del Carnaval, pues queremos llevar la charrería al mundo desde esta fiesta. La charrería también está en El Quelite y en nuestros pueblos, no pertenece únicamente a otras partes de México y eso queremos dar a conocer”, señaló.

El director indicó que el uso del recinto permitirá reconocer la presencia histórica de la charrería en el sur de Sinaloa y acercarla tanto a los habitantes como a los visitantes nacionales y extranjeros.

Cinco ejes integrarán el concepto creativo

Para su desarrollo artístico, “Amamos Nuestras Tradiciones” estará dividido en cinco grandes apartados como lo son las tradiciones, las celebraciones, el arte y la cultura, la esperanza y la alegría de vivir.

En el apartado de las tradiciones se recuperarán actividades, personajes, empresas y símbolos relacionados con la historia de Mazatlán, por lo que entre ellos se contempla la trayectoria de Cervecería del Pacífico, con la cual el Instituto inició conversaciones para buscar su incorporación como patrocinadora.

El segundo apartado estará dedicado a las celebraciones que forman parte de la vida de los mazatlecos, entre ellas el Carnaval, la Semana Santa, el Día de Muertos, las posadas y la Navidad.

El arte y la cultura conformarán el tercer eje, con la participación de alumnos, maestros y egresados del Centro Municipal de las Artes, donde se buscará dar una mayor presencia al talento local dentro de los espectáculos.

La esperanza estará representada principalmente por la niñez, mediante actividades relacionadas con el circo, la lotería, los juegos tradicionales, la música y la danza, donde el objetivo será propiciar una convivencia que ayude a recuperar los vínculos comunitarios.

Finalmente, el último eje será la alegría de vivir, cuyo principal escenario será el Malecón, como espacio representativo de la convivencia, el mar, los litorales, la gastronomía y el carácter festivo de Mazatlán.

Empresas participarán con comparsas y carros alegóricos

García Osuna informó que se buscará una mayor incorporación de las empresas locales al Carnaval, no solamente como patrocinadoras, sino como participantes en comparsas y proyectos alegóricos relacionados con su historia y aportación a la ciudad, por tal motivo, el Instituto ofrecerá asesoría a las compañías interesadas en organizar comparsas, aunque deberán cumplir con los niveles artísticos y técnicos establecidos.

El funcionario también anunció la incorporación de los equipos Venados de Mazatlán y Dorados de Sinaloa como aliados para promover diferentes manifestaciones culturales antes de la llegada del Carnaval en sus respectivos estadios.

Carros alegóricos tendrán investigación histórica

Por otro lado, el titular de Cultura adelantó que se modificará la forma de planear los carros alegóricos, ya que cada unidad tendrá un nombre, una temática y un contenido sustentado mediante investigaciones, censos y consultas ciudadanas.

En este sentido, destacó que los proyectos serán desarrollados de manera conjunta entre carrocistas, patrocinadores y el Instituto de Cultura, con el propósito de evitar que la presencia de las empresas se limite a la colocación de logotipos. Asimismo, mencionó que universidades y escuelas podrán incorporarse a la creación de las unidades, pues se busca formar a nuevos constructores y diseñadores que den continuidad a una de las tradiciones artísticas más representativas del puerto.

Proyectan alrededor de 500 participantes en comparsas

Para la selección de las comparsas se contempla realizar una jornada con alrededor de 500 participantes, donde los grupos podrán organizarse en colonias, escuelas, universidades y empresas, mientras que Cultura proporcionará orientación, música y asesoría para desarrollar sus propuestas.

Durante el proceso se evaluarán la disciplina, organización, coordinación y calidad artística, con la finalidad de seleccionar a las comparsas oficiales que participarán en los desfiles y en el concurso.

Llaman a celebrar unidos y orgullosos de Mazatlán

La presidenta municipal provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, afirmó que el Carnaval representa la identidad, la tradición y una de las principales fortalezas culturales y turísticas de Mazatlán, por lo que llamó a los mazatlecos a mantenerse unidos y orgullosos de su tierra durante la preparación de la edición 2027.

“El Carnaval es nuestra identidad, nuestra tradición y una de las grandes fortalezas de Mazatlán. Es alegría, cultura, música y orgullo que compartimos con México y con el mundo”, dijo.

“Que este Carnaval 2027 nos encuentre unidos, orgullosos de nuestra tierra y listos para hacer historia”.

Por su parte, Michelle Aguilar Ramos, subsecretaria de Promoción Turística, informó que el Carnaval 2026 registró una ocupación hotelera del 88 por ciento, más de 157 mil turistas y una derrama superior a mil 111 millones de pesos, por lo que la edición 2027 buscará fortalecer el turismo y mantener a Mazatlán entre los principales destinos de México.

“Cuando Mazatlán tiene un Carnaval exitoso, gana el destino completo, pues gana nuestra hotelería, nuestra gastronomía, nuestros atractivos, nuestros comercios y, sobre todo, la imagen de Mazatlán”, declaró. De esta manera, “Amamos Nuestras Tradiciones” buscará convertir al Carnaval Internacional de Mazatlán 2027 en un escaparate de la identidad porteña, sinaloense y mexicana, retomando sus raíces y expresiones culturales para proyectarlas ante el mundo durante los seis días de celebración.

Calendario de actividades

22 de septiembre – Cierre de convocatoria para comparsas

2 de octubre – Cierre de convocatorias diferentes reinados

14 de octubre – Presentación de comparsas

24 de octubre – Presentación de candidatos

26 de noviembre – Primera manifestación y primer cómputo

7 de diciembre – Cierre de convocatoria Premio Clemencia Isaura de Poesía

4 de enero – Fallo Premio Mazatlán de Literatura y Premio Clemencia Isaura de Poesía

8 de enero - Segunda Manifestación

14 de enero – Cómputo final

16 de enero – Elecciones de reinas

29 de enero – Presentación Premio Mazatlán de Literatura

30 de enero – Velada de las Artes

4 de febrero – Coronación del Rey de la Alegría/Proclama del Mal Humor

5 de febrero – Coronación de la Reina de los Juegos Florales/Inicio de actividades en Olas Altas

6 de febrero – Coronación Reina del Carnaval/Quema del Mal Humor/Combate Naval

7 de febrero – Primer Desfile de Carnaval

8 de febrero – Coronación de la Reina Infantil/Baile Infantil

9 de febrero -Segundo desfile de Carnaval