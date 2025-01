Resaltarán la liberación femenina en el cortometraje ‘Sobre las olas: La balada de Alba’

Sobre las olas: La balada de Alba, es el cortometraje que en febrero empezará a grabarse en Mazatlán, un proyecto del joven culiacanense Juan Carlos Palazuelos Covarrubias, el cual coescribió y dirigirá junto a su compañera Ximena Flores Fregoso, ella oriunda de Mazatlán.

Palazuelos Covarrubias cursa actualmente la licenciatura en medios audiovisuales con orientación en realización (antes cine digital) en la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV en Guadalajara, Jalisco, trabajando en este cortometraje, el cual será su proyecto de titulación, y aquí, junto a Ximena, comparte de que se trata este filme.

“Este cortometraje surge a raíz de una serie llamada Warrior Nun que fue cancelada, donde las protagonistas eran la pareja de dos mujeres, y empezando a investigar, vimos que había otras series como Willow, y The rise of the Pink Ladies que tenían la misma temática y las estaban dando de baja, fenómeno que nos llamó la atención, y decidimos contrarrestar esta situación desde nuestras trincheras, desarrollando una idea a partir de anécdotas, vivencias de mi abuela en su infancia, sin ser miembro de la comunidad LGBT+, abordando el tema de la liberación femenina”, detalló Palazuelos Covarrubias.

El cortometraje, explicó, está ambientado en las costas sinaloenses en 1897 y trata sobre una pareja de dos mujeres que emprenden un viaje por el mar en su búsqueda de libertad de ser y de amar.