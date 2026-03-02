Rescata Javier Cruz Guardado la memoria comunitaria de Elota

Previo a la presentación, el autor compartió que estas historias lo han acompañado desde la juventud y que muchas de ellas fueron escuchadas en el seno familiar.

La presentación se llevó a cabo como parte del programa “Los lectores cuentan”, que organiza el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la Dirección de Bibliotecas y Salas de Lectura.

Relatos que atesoran memorias transmitidas de generación en generación, así como vivencias personales que reconstruyen el rostro cotidiano de La Cruz, municipio de Elota, destacando personajes entrañables que dejaron huella en su entorno, compartió Javier Cruz Guardado al presentar su libro Anécdotas y personajes de la cotidianidad de La Cruz.

“Estas historias hace muchísimo tiempo que las cuento. Muchas las conocí por mi madre y otras las viví de manera personal. El tiempo fue pasando y fui recuperando esas anécdotas y algunos me decían: ‘¿por qué no las escribes?’ A veces uno no se da el tiempo. Hoy, que ya estoy jubilado, tengo tiempo para eso y más. Entonces hoy pudimos sacar el libro”.

Cruz Guardado explicó que el volumen rescata personajes de la vida cotidiana que marcaron a la comunidad por sus oficios y su singular manera de participar en la vida social del pueblo.

Entre ellos, mencionó a don José Zamora, conocido como “don José el carretonero”, uno de los primeros trabajadores de aseo y limpia de la localidad.

Recordó que don José recorría las calles —entonces pocas— recogiendo la basura en una carreta, la cual con el tiempo se transformó en carroza funeraria, en una época en que el traslado de los difuntos al panteón se realizaba en hombros como parte de la tradición comunitaria.

La presentación contó con los comentarios de Nicolás Vidales, Omar Guerra y Pedro Quiñonez Piña, quienes destacaron la importancia de documentar las historias locales como parte del patrimonio inmaterial de los pueblos.

Nicolás Vidales, dijo que con este libro cerraba un ciclo que le permitió publicar libros sobre diferentes acontecimientos en los municipios de Sinaloa, y el de Elota, era una asignatura pendiente, que lo dejó muy satisfecho.

El cronista Jaime Félix Pico, quien hizo un recuento de cómo se fue configurando la posibilidad de preparar este y otros libros de temas de Elota, a raíz de un taller que le encomendó el Isic en aquella demarcación territorial.

El historiador y cronista Omar Guerra Rodríguez dijo que era importante recuperar las historias y los personajes del pasado elotense y llamó a hacer memoria, como un acto de justicia con nuestro antepasados, familiares o personajes públicos, que merecen ser rescatados.

Continuó el cronista Pedro Quiñónez Piña, quien hizo un recuento sobre los personajes y sucesos retomados por Javier Cruz Guardado en su libro, abundando que es necesario seguir escribiendo y recopilando información sobre la importante riqueza histórica del municipio.

En la presentación se contó con la participación especial de la cuenta cuentos Josefina Cruz Guardado “Chepy Libros”, quien aportó una dimensión oral y emotiva al encuentro.