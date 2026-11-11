Rescata la FIL Culiacán voces femeninas y autoría regional

La Feria Internacional del Libro Culiacán 2026 presentó obras que recuperan la historia y las voces de las mujeres en la literatura mexicana del siglo antepasado. Un libro central aborda la invisibilización femenina, rindiendo homenaje a una luchadora social.

Entre las obras, destacó “Resistencia y sumisión de las mujeres en la literatura mexicana del siglo XIX”, del autor culiacanense Arturo Zavala. Este título, publicado por el Colegio de Historiadores, fue presentado por Alma Zataraín, quien enfatizó su relevancia.

La FIL Culiacán 2026 ofrece un espacio para el encuentro con la literatura y la cultura, permitiendo a lectores y visitantes explorar diversas propuestas. Estas presentaciones enriquecen el diálogo sobre la identidad regional y la revisión histórica, incluyendo perspectivas que han sido marginadas.

La obra aborda los movimientos y aportaciones de las mujeres que, a lo largo de la historia, han permanecido invisibilizadas, particularmente dentro de un sistema patriarcal. “Quienes han escrito la historia también han determinado cómo se cuenta”, señaló Alma Zataraín, presentadora del libro.

Asimismo, se compartió que el libro representa un homenaje a la esposa del autor, Magaly Reyes, quien fue una luchadora social por las causas feministas y desarrolló la investigación que dio origen al proyecto. Tras su fallecimiento, Arturo Zavala retomó sus estudios para concluir el trabajo y hacerlo público, evitando que quedara inconcluso.