Rescata Lupita Stone los sabores de Escuinapa en libro con causa

Los sabores y las tradiciones de la cocina escuinapense quedaron plasmados en las páginas de “Escuinapa, los sabores de ayer, hoy y siempre”, libro de la escritora y filántropa María Guadalupe Stone Aguilar, quien presentó su obra en Casa Haas, como parte del programa Jueves Literario.

Acompañada por María Félix Raygoza, encargada de presentar el libro y María Muñiz, coordinadora del programa, Lupita Stone compartió con los asistentes el proceso creativo y la importancia de preservar las recetas que forman parte de la identidad gastronómica del sur de Sinaloa.

La obra surgió a partir de un recetario que la autora elaboró durante la década de los 90, dedicado a la cocina sinaloense.

En esta nueva edición decidió concentrarse en Escuinapa, sus sabores tradicionales, su cocina comercial y las propuestas que forman parte de su gastronomía actual y futura.

Con más de 100 páginas, el libro reúne recetas de platillos representativos como el tixtihuil, los camarones rancheros y los tamales barbones, además de otras preparaciones que buscan acercar a los lectores a la riqueza culinaria del municipio.

“Lo escribí para todo tipo de público, todo tipo de gusto, y de cualquier comensal, para el que quiera agarrar el recetario y hacer una receta muy sencilla con unos camarones rancheros, o puedes hacer unos camarones al humo, ya más complicados”, expresó.

Stone Aguilar explicó que también pensó en los escuinapenses que viven fuera de su tierra y que conservan el recuerdo de los platillos que forman parte de su historia familiar, como los tradicionales tacos de camarón.

La escritora destacó que reunir estas preparaciones representa un homenaje a las abuelas y madres que, generación tras generación, han transmitido sus conocimientos culinarios y alimentado a sus familias.

Además de su aportación cultural, la publicación tiene una finalidad altruista, pues los recursos obtenidos por su venta serán destinados al Sistema DIF de Escuinapa, institución que preside la autora.

La primera edición consta de 300 ejemplares, con un precio de 450 pesos cada uno, por lo que el proyecto busca contribuir tanto a la conservación de la memoria gastronómica del municipio como a una causa social.