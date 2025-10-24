Rescata Sergio López la memoria del circo y los teatros del Siglo 19 en libro

“Valió la pena cada fragmento del libro, cada pedazo, cada espacio, y la verdad me encantó. En especial para quienes amamos la historia, este es un gran testimonio”, señaló.

El primero en tomar la palabra fue Alonso Guerra, quien destacó la riqueza histórica y narrativa del libro.

La tarde reunió a lectores, artistas y amantes de la literatura sinaloense, quienes participaron en una charla amena en la que acompañaron al autor, el cronista de la ciudad, Enrique Vega Ayala, y el escritor Alonso Guerra, ambos encargados de comentar la obra.

La obra rescata la memoria del circo y los teatros del siglo 19, y se ha convertido en una aportación significativa para la historia cultural de México.

En el marco del Festival Cultural Sinaloa 2025, el Museo de Arte de Mazatlán fue escenario de la presentación del libro “Circo en llamas: Los viajes de Giuseppe Chiarini en México (1864-1868)”, del investigador, actor y escritor Sergio López.

Guerra recordó su primer encuentro con López en la Plazuela Machado, cuando conversaron sobre los antiguos teatros de Mazatlán, y reconoció que “Circo en llamas” lo transportó a un viaje visual y emocional a través del siglo 19.

“Cuando empecé a leer el libro, una de las primeras sensaciones que tuve fue la de los detalles de cómo se vivía el circo por dentro. Me recordaba mucho a Cinema Paradiso. Es un texto que te hace viajar por los detalles, la vida cotidiana y los personajes de una época fascinante”.

Por su parte, el maestro Enrique Vega Ayala resaltó la doble vocación de Sergio López como actor e investigador, lo que le otorga, dijo, una mirada única para abordar los temas escénicos desde la historia y la sensibilidad artística.

“Sergio reúne dos aspectos muy interesantes en su vida: fue actor y ahora es investigador de teatros. Esa experiencia le da una visión más completa y directa de lo que estudia. Cada trabajo suyo es una catarsis, una narrativa que atrapa al lector y lo lleva de la mano por la historia del espectáculo en México”, expresó el cronista.

Vega Ayala subrayó además la trascendencia universal del tema del libro.

“Gracias a esta investigación descubrimos un tema de importancia no solo para Mazatlán o México, sino para el mundo. “Circo en llamas” nos permite ver el siglo 19 desde otra óptica, no desde los héroes ni las batallas, sino desde la vida cotidiana, los escenarios y los artistas que dieron forma a nuestra cultura”.

Por su parte, el investigador teatral Sergio López Sánchez comentó los pormenores que lo llevaron a realizar este trabajo, que viene desde 1999, cuando inició a indagar sobre la historia del Teatro Ángela Peralta, de Mazatlán, y se topó varias veces con el nombre del empresario circense italiano que recorrió el país durante la estancia de Maximiliano en México, hasta el fusilamiento del emperador.

Al final del evento, el público reconoció el trabajo de Sergio López con sus aplausos, celebrando la profundidad de su investigación y su capacidad para convertir la historia en relato vivo.

La obra se suma así al conjunto de obras con las que el autor ha contribuido a rescatar la memoria teatral y circense de Sinaloa, ofreciendo una mirada documentada y apasionada sobre los orígenes del espectáculo en México y su impacto cultural.